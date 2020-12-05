Кобин: Лично для меня матч с Шахтером не будет принципиальным

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился ожиданиями от игры против "Шахтера" в 12-м туре УПЛ.

"Матч с "Шахтером" для меня лично не будет принципиальным, потому что свои принципы и амбиции нужно было показывать, когда я был в "Шахтере".

Конечно, для меня, как для тренера, это будет хороший матч против хорошей команды. Будет нелегко. Необходимо будет много провести тактической работы, много говорить. Говорить – это одно, важно то, как эту работу будем выполнять.

В плане принципиальности – конечно, есть амбициозные планы, но мы должны понимать, где мы, а где "Шахтер". Показать хорошую игру и получить позитивный результат – было бы идеально", – сказал Кобин в эфире ТК "Футбол".