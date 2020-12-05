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Кобин: Лично для меня матч с Шахтером не будет принципиальным

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник высказался перед игрой с "горняками"

Кобин: Лично для меня матч с Шахтером не будет принципиальным
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился ожиданиями от игры против "Шахтера" в 12-м туре УПЛ.

"Матч с "Шахтером" для меня лично не будет принципиальным, потому что свои принципы и амбиции нужно было показывать, когда я был в "Шахтере".

Конечно, для меня, как для тренера, это будет хороший матч против хорошей команды. Будет нелегко. Необходимо будет много провести тактической работы, много говорить. Говорить – это одно, важно то, как эту работу будем выполнять.

В плане принципиальности – конечно, есть амбициозные планы, но мы должны понимать, где мы, а где "Шахтер". Показать хорошую игру и получить позитивный результат – было бы идеально", – сказал Кобин в эфире ТК "Футбол".

Матч "Шахтер" – "Минай" пройдет сегодня, 5 декабря. Начало – в 17.00.

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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (5)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
05.12.2020 в 17:09
"Вася бисиклета" уже тренер...?!!
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0
0
Serhio79 (Kyiv)
05.12.2020 в 17:00
Зіллє шахтарям по старій дружбі?
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
05.12.2020 в 16:37
Правильно Вася, зразу 5-0, а там видно буде.....
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+1
0
Камонплей
05.12.2020 в 16:13
Вася шо гравцем був дуже амбіційним, так і тренером таким став.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 16:08
Хто би сумнівався, маріуполів додалося в УПЛ.
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