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Кобин: Лично для меня матч с Шахтером не будет принципиальным
Наставник высказался перед игрой с "горняками"
Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился ожиданиями от игры против "Шахтера" в 12-м туре УПЛ.
"Матч с "Шахтером" для меня лично не будет принципиальным, потому что свои принципы и амбиции нужно было показывать, когда я был в "Шахтере".
Конечно, для меня, как для тренера, это будет хороший матч против хорошей команды. Будет нелегко. Необходимо будет много провести тактической работы, много говорить. Говорить – это одно, важно то, как эту работу будем выполнять.
В плане принципиальности – конечно, есть амбициозные планы, но мы должны понимать, где мы, а где "Шахтер". Показать хорошую игру и получить позитивный результат – было бы идеально", – сказал Кобин в эфире ТК "Футбол".
Матч "Шахтер" – "Минай" пройдет сегодня, 5 декабря. Начало – в 17.00.
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