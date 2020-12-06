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Лучший бомбардир УПЛ Шахаб может перейти в Динамо - СМИ
На счету иранца восемь голов в этом сезоне
Ближайшее трансферное окно может стать знаковым для нападающего "Олимпика" Шахаба Захеди. Он может перебраться в киевское "Динамо". Об этом сообщает иранское издание Tasnim News.
Отмечается, что футболистом интересовался "Персеполис", однако донецкий клуб не отпустил игрока в иранский клуб.
Шахаб перешел в "Олимпик" в августе прошлого года. За клуб он провел 36 матчей, забив 14 голов и отдав три ассисты. Его контракт с дончанами рассчитан до конца этого сезона. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 500 тыс евро по данным портала Transfermarkt.
Заметим, что на данный момент за "Олимпик" на правах аренды с "Динамо" выступают вингер Бенито и форвард Ибрагим Каргбо.
На данный момент Шахаб является лучшим бомбардиром УПЛ с восемью голами. В сегодняшнем матче против "Руха" игрок оформил дубль.
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