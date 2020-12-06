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Лучший бомбардир УПЛ Шахаб может перейти в Динамо - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

На счету иранца восемь голов в этом сезоне

Лучший бомбардир УПЛ Шахаб может перейти в Динамо - СМИ
Новина українською

Ближайшее трансферное окно может стать знаковым для нападающего "Олимпика" Шахаба Захеди. Он может перебраться в киевское "Динамо". Об этом сообщает иранское издание Tasnim News.

Отмечается, что футболистом интересовался "Персеполис", однако донецкий клуб не отпустил игрока в иранский клуб.

Шахаб перешел в "Олимпик" в августе прошлого года. За клуб он провел 36 матчей, забив 14 голов и отдав три ассисты. Его контракт с дончанами рассчитан до конца этого сезона. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 500 тыс евро по данным портала Transfermarkt.

Заметим, что на данный момент за "Олимпик" на правах аренды с "Динамо" выступают вингер Бенито и форвард Ибрагим Каргбо.

На данный момент Шахаб является лучшим бомбардиром УПЛ с восемью голами. В сегодняшнем матче против "Руха" игрок оформил дубль.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахаб Захеди
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Источник:
Tasnim News

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Комментарии (13)
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okolegko (Київ)
06.12.2020 в 23:17
1
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
06.12.2020 в 22:50
...а вот это уже интересно...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.12.2020 в 22:16
Супрягу,Русина,Беседина продать(никаких аренд),взять Шахаба и подтянуть Ваната
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0
-1
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okolegko (Київ)
06.12.2020 в 22:10
А чи варто? В Динамо будь-який нападник перетворюється в ніщо (виняток – Мбокані, але лише за рахунок власних якостей). Тому краще в Зорю чи Шахтар
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 22:45
ну так и Шахаб вроде имеет эти качества. А остальные и не были особо нападающими. Мораес - средний, Соль - тоже, Наши деревянные костоломы - Кравец, Беседин - это отельная тема.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 21:37
Очень реалистичный вариант, учитывая то, что в нападении у Динамо беда. К тому же Геллер в хороших отношениях с Динамо, арендует игроков Бенито и Каргбо. Поэтому спокойно отпустят Шахаба за копейки. Не удивлюсь если даже обмеюят на Каргбо.
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+4
-3
aleks68
06.12.2020 в 21:45
а при чём здесь геллер???для начала хотя бы поинтерсуйся кто есть кто,а потом расказывай.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 22:40
извиняюсь ребята. опечатка. Гельзин
0
0
JudgeDredd (Киев)
06.12.2020 в 21:45
Геллер тут ни при чем, Дима. У него "Заря" есть.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
06.12.2020 в 22:12
Даже при очень хороших отношениях вряд ли Гельзину будет интересно продать основного форварда за копейки
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 22:44
а копейки ли это для Олмпика? И кого они вообще продали за свою историю? Я вот помню Моху - лучшего игрока своего с техникой они только за копейки 150 штук в Слован. А был еще такой Матар Диайе - тоже хотели дорого продать за миллион - а в итоге сдулся и ушел свободным агентом из Олимпика.. так что... 500 штук лучше, чем ничего.
0
0
andyua (Kyiv)
06.12.2020 в 21:22
Супрягу в Олімпік, Бєсєдіна - в Олімпік-2, і можна брати
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+3
-4
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ascent (Луксор)
06.12.2020 в 21:14
Ну если 500 тыс, то может быть...
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+2
-2


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