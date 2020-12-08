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СМИ: Днепру-1 Нуриев не нужен. Минай просто пытается продать игрока
У игрока летом заканчивается контракт
"Днепр-1" не заинтересован в приобретении форварда "Миная" Анатолия Нуриева,
Как сообщает сайт fcdnipro.com, таким образом "Минай" просто пытается подогреть интерес к игроку чтобы продать футболиста, у которого в конце сезона заканчивается контракт.
Интересно, что наставник "Миная" Василий Кобин недавно также говорил о том, что если по Нуриеву будут предложения, клуб его без проблем отпустит.
Напомним, что в текущем сезоне Нуриев провел 11 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов.
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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