СМИ: Днепру-1 Нуриев не нужен. Минай просто пытается продать игрока

"Днепр-1" не заинтересован в приобретении форварда "Миная" Анатолия Нуриева, о чем ранее сообщал ТК "Футбол".

Как сообщает сайт fcdnipro.com, таким образом "Минай" просто пытается подогреть интерес к игроку чтобы продать футболиста, у которого в конце сезона заканчивается контракт.

Интересно, что наставник "Миная" Василий Кобин недавно также говорил о том, что если по Нуриеву будут предложения, клуб его без проблем отпустит.

Напомним, что в текущем сезоне Нуриев провел 11 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов.