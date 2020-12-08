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СМИ: Днепру-1 Нуриев не нужен. Минай просто пытается продать игрока

Премьер-лига
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У игрока летом заканчивается контракт

СМИ: Днепру-1 Нуриев не нужен. Минай просто пытается продать игрока
Новина українською

"Днепр-1" не заинтересован в приобретении форварда "Миная" Анатолия Нуриева, о чем ранее сообщал ТК "Футбол".

Как сообщает сайт fcdnipro.com, таким образом "Минай" просто пытается подогреть интерес к игроку чтобы продать футболиста, у которого в конце сезона заканчивается контракт.

Интересно, что наставник "Миная" Василий Кобин недавно также говорил о том, что если по Нуриеву будут предложения, клуб его без проблем отпустит.

Напомним, что в текущем сезоне Нуриев провел 11 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1 Анатолий Нуриев
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