Ингулец обратился к Павелко по поводу судейства в матче со Львовом

Футбольный клуб "Ингулец" обратился с открытым письмом по поводу арбитража матча 12-го тура УПЛ между командами "Львов" - "Ингулец".

Письмо адресовано Президенту Украинской Ассоциации футбола Андрею Павелко. Александр Поворознюк недоволен матчем и хочет, чтобы УАФ отстранила Ярослава Козика и двух ассистентов, которые работали на том матче, от обслуживания матчей FavBet Лиги.