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Ингулец обратился к Павелко по поводу судейства в матче со Львовом
В 12-м туре было много спорных моментов
Футбольный клуб "Ингулец" обратился с открытым письмом по поводу арбитража матча 12-го тура УПЛ между командами "Львов" - "Ингулец".
Письмо адресовано Президенту Украинской Ассоциации футбола Андрею Павелко. Александр Поворознюк недоволен матчем и хочет, чтобы УАФ отстранила Ярослава Козика и двух ассистентов, которые работали на том матче, от обслуживания матчей FavBet Лиги.
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10.12.2020 в 15:18
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