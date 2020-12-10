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Ингулец обратился к Павелко по поводу судейства в матче со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

В 12-м туре было много спорных моментов

Ингулец обратился к Павелко по поводу судейства в матче со Львовом
Новина українською

Футбольный клуб "Ингулец" обратился с открытым письмом по поводу арбитража матча 12-го тура УПЛ между командами "Львов" - "Ингулец".

Письмо адресовано Президенту Украинской Ассоциации футбола Андрею Павелко. Александр Поворознюк недоволен матчем и хочет, чтобы УАФ отстранила Ярослава Козика и двух ассистентов, которые работали на том матче, от обслуживания матчей FavBet Лиги.

Ингулец обратился к Павелко по поводу судейства в матче со Львовом - изображение 1

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В статье: Ингулец (Петрово) Львов
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
10.12.2020 в 15:18
Что, почувствовали себя в шкуре других?
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