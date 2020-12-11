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13-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей последнего тура осенней части сезона
Уже сегодня начнется 13-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
13-й тур
11 декабря, пятница
19:00. "Олимпик" – "Львов" – Футбол 1
12 декабря, суббота
14:00. "Ворскла" – "Минай" – Футбол 2
17:00. "Динамо" – "Колос" – 2+2
19:30. "Рух" – "Днепр-1" – Футбол 2
13 декабря, воскресенье
14:00. "Ингулец" – "Шахтер" – Футбол 1
17:00. "Десна" – "Мариуполь" – Футбол 1
19:30. "Александрия" – "Заря" – Футбол 1
Также отметим, что матч "Динамо" – "Колос" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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