13-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 13-й тур УПЛ , который расписан на пятницу, субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

13-й тур

11 декабря, пятница

19:00. "Олимпик" – "Львов" – Футбол 1

12 декабря, суббота

14:00. "Ворскла" – "Минай" – Футбол 2

17:00. "Динамо" – "Колос" – 2+2

19:30. "Рух" – "Днепр-1" – Футбол 2

13 декабря, воскресенье

14:00. "Ингулец" – "Шахтер" – Футбол 1

17:00. "Десна" – "Мариуполь" – Футбол 1

19:30. "Александрия" – "Заря" – Футбол 1

Также отметим, что матч "Динамо" – "Колос" можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.