Скрипник о поражении от Браги: Три дня назад играли на бетоне, а теперь - на совсем размяклом поле

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник подытожил поединок 6 тура Лиги Европы с португальской "Брагой" - 0:2.

Не поворачивается у меня язык по поводу претензияй к своим ребятам, они отдались на полную. С мороза - в жару! Поле хорошее вроде, но в конце было уже совсем мягкое - три дня назад на бетоне играли, а сейчас - вот такое.

И не хочу искать отговорки, все равно есть удовлетворение, что мы хорошо играли. Конечно, хочется забивать, конечно, хочется не пропускать. Но на этом мы учимся, этот опыт пригодится нам в будущем. Ничего страшного - смотрим в будущее.