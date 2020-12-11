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Скрипник о поражении от Браги: Три дня назад играли на бетоне, а теперь - на совсем размяклом поле
Различные крайности
Главный тренер "
Не поворачивается у меня язык по поводу претензияй к своим ребятам, они отдались на полную. С мороза - в жару! Поле хорошее вроде, но в конце было уже совсем мягкое - три дня назад на бетоне играли, а сейчас - вот такое.
И не хочу искать отговорки, все равно есть удовлетворение, что мы хорошо играли. Конечно, хочется забивать, конечно, хочется не пропускать. Но на этом мы учимся, этот опыт пригодится нам в будущем. Ничего страшного - смотрим в будущее.
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