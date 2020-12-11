  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник о поражении от Браги: Три дня назад играли на бетоне, а теперь - на совсем размяклом поле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник о поражении от Браги: Три дня назад играли на бетоне, а теперь - на совсем размяклом поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Различные крайности

Скрипник о поражении от Браги: Три дня назад играли на бетоне, а теперь - на совсем размяклом поле
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подытожил поединок 6 тура Лиги Европы с португальской "Брагой" - 0:2.

Не поворачивается у меня язык по поводу претензияй к своим ребятам, они отдались на полную. С мороза - в жару! Поле хорошее вроде, но в конце было уже совсем мягкое - три дня назад на бетоне играли, а сейчас - вот такое.

И не хочу искать отговорки, все равно есть удовлетворение, что мы хорошо играли. Конечно, хочется забивать, конечно, хочется не пропускать. Но на этом мы учимся, этот опыт пригодится нам в будущем. Ничего страшного - смотрим в будущее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...