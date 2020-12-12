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Де Пена и Дуэлунд досрочно отправились в отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитники не помогут киевлянам в игре с "Колосом"

Де Пена и Дуэлунд досрочно отправились в отпуск
Новина українською

Полузащитники "Динамо" Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд досрочно отправились в отпуск, сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".

Уругваец улетел на родину по договоренности с Мирчей Луческу. Вскоре Карлос станет отцом.

Что касается Дуэлунд, то из-за осложнений в связи с коронавирусом он недоступен до конца года. Он отправился в Данию на машине, которую купил специально для этой поездки.

Напомним, "Динамо" сегодня проведёт последнюю игру в этом году. В 17:00 начнётся их поединок с "Колосом".

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 13:59
Вот это уровень! Для специальной поездки, специальный авто!
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