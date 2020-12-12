Де Пена и Дуэлунд досрочно отправились в отпуск

Полузащитники "Динамо" Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд досрочно отправились в отпуск, сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".

Уругваец улетел на родину по договоренности с Мирчей Луческу. Вскоре Карлос станет отцом.

Что касается Дуэлунд, то из-за осложнений в связи с коронавирусом он недоступен до конца года. Он отправился в Данию на машине, которую купил специально для этой поездки.

Напомним, "Динамо" сегодня проведёт последнюю игру в этом году. В 17:00 начнётся их поединок с "Колосом".