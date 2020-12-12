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Де Пена и Дуэлунд досрочно отправились в отпуск
Полузащитники не помогут киевлянам в игре с "Колосом"
Полузащитники "Динамо" Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд досрочно отправились в отпуск, сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".
Уругваец улетел на родину по договоренности с Мирчей Луческу. Вскоре Карлос станет отцом.
Что касается Дуэлунд, то из-за осложнений в связи с коронавирусом он недоступен до конца года. Он отправился в Данию на машине, которую купил специально для этой поездки.
Напомним, "Динамо" сегодня проведёт последнюю игру в этом году. В 17:00 начнётся их поединок с "Колосом".
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12.12.2020 в 13:59
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