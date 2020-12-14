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Герой футбольного дня. Филипп Будковский

Премьер-лига
(1 голосов)

Простая, но весьма эффективная игра

Герой футбольного дня. Филипп Будковский
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Десна" проиграла лишь один матч из последних семи. В четырех матчах этой серии черниговцы не пропускали. Непонятное поражение от "Львова" ударило по амбициям, но впоследствии команда Рябоконя заставила болельщиков забыть о той неудаче, одержав победу над "Ворсклой". В последнем туре был уверенно бит "Мариуполь", поэтому зимовать "Десна" будет на третьей позиции – с трехочковым преимуществом над "Ворсклой" и "Зарей".

Герой футбольного дня. Филипп Будковский - изображение 1Место на пьедестале еще никому не гарантировано, но "Десна" недаром ходит среди претендентов. Команда Рябоконя имеет едва ли не лучший состав среди тех, кто рассчитывает финишировать третьим. Обойма настолько широка, что в середине первого круга тренер "Десны" позволял себе ротацию без видимых для того причин – просто чтобы обеспечить практикой всех игроков. И, возможно, удивить соперников. Хотя моментами такие мудрствования с составом даже вредили.

Во вчерашнем матче против "Мариуполя" со стартовой одиннадцаткой Рябоконь тоже, можно сказать, не угадал. В первом тайм было много суеты, но мало эффективных действий. Все изменилось в лучшую для "Десны" сторону после выхода на поле Филиппа Будковского. Долговязый нападающий принял участие в нескольких опасных атаках "Десны" и как минимум в первом голе может считаться соавтором.

Понятно, что он не способен каждый сезон забивать по 10-15 голов в чемпионате, но пользу команде Будковский приносит. Его умение подыграть партнерам, зацепиться за мяч и постоянное давление на защиту соперниками перемещениями и борьбой за мяч значительно эффективнее, чем, к примеру, возня с мячом в стиле Мудрика. Собственно, вчерашний матч четко показал разницу между простой, но эффективной игрой на команду и индивидуальными выкрутасами.

"Десна" не случайно первый круг УПЛ завершила на третьем месте. Благодаря кадровой обойме и тактическому многообразию черниговцы являются главными претендентами на вакантное призовое место.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) герой футбольного дня
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