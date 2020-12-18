Заря на сборах в Турции запланировала восемь спаррингов

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов рассказал о планах команды на зимнее межсезонье, а также о задачах на вторую часть сезона.

- Каковы дальнейшие планы и графики "Зари"?

- Сейчас у "Зари" начался отпуск, который продлится до 5 января. В этот день команда соберётся и уже 7 января улетит в Турцию. Иностранные футболисты присоединятся к нам уже за рубежом. Всё это связано с непростой эпидемиологической ситуацией, необходимостью тестов и так далее.

Команда будет находиться в Турции в течение месяца. После двухнедельных тренировок, я думаю, у ребят будет три дня выходных. Но, опять же, возвращаться в Украину команда не будет в эти три дня, так как, вы сами понимаете, ситуация сейчас с пандемией очень непростая. Мы не хотим сейчас лишних разъездов. 7 февраля команда вернётся в Запорожье и начнёт подготовку к первой календарной игре 2021 года.

- Есть ли ясность по контрольным играм команды в Турции?

- Мы запланировали 8 матчей. Понятно может добавиться поединок, в зависимости от обстоятельств. Подчеркну, что все абсолютно игры, которые мы будем проводить в Турции будут показаны в прямом эфире на официальном канале ФК "Заря" в YouTube.

- Какие задачи поставил президент на грядущий год?

- Основная задача – попадание в еврокубки. И бороться за самые высокие места в чемпионате и кубке Украины.

- Как известно, с будущего сезона добавляется новый турнир – Лига Конференций.

- Ещё точного Регламента по этим соревнованиям нет, однако приятно, что Лига Европы будет повышена в статусе, а Лига Конференций займёт её нынешнее место. В Лиге Европы теперь будут принимать участие 32 команды и столько же – в Лиге Конференций. То есть, добавятся ещё 24 команды. Наиболее вероятный путь попадания в Лигу Европы – завоевать Кубок Украины и первый шаг мы уже сделали, выйдя в четвертьфинал и победив "Десну".

- И немного о планах Ю-21 и Ю-19.

- По имеющейся информации, данный сезон станет для команды Ю-21 финальным. Но посмотрим на окончательное решение. Ещё чёткой ясности нет. Скорее всего, будут выставлены проекты и клубы будут их рассматривать.

До 18 января наша молодёжь находится в отпуске. Собираются ребята на базе 18 января и будут тренироваться, проводя сборы исключительно в Запорожье.