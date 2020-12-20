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Карлос де Пена выдал самый результативный год в карьере
Уругвайский вингер забил 9 голов
Вингер "Динамо" Карлос де Пена установил личный голевой рекорд по итогам уходящего 2020-го года.
Уругваец провел самый результативный календарный год в своей карьере. В 2020-м году де Пена забил за "Динамо" 9 голов во всех туррнирах.
При этом Карлос отличался в чемпионате Украины (5 мячей), в Лиге Чемпионов (3 гола) и Суперкубке Украины (1).
Ранее личным рекордом 28-летнего футболиста было 8 голов в 2014-м, когда он выступал за "Насьональ" в чемпионате Уругвая.
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Источник:сайт Динамо
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