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Карлос де Пена выдал самый результативный год в карьере

Премьер-лига
(2 голосов)

Уругвайский вингер забил 9 голов

Карлос де Пена выдал самый результативный год в карьере
Новина українською

Вингер "Динамо" Карлос де Пена установил личный голевой рекорд по итогам уходящего 2020-го года.

Уругваец провел самый результативный календарный год в своей карьере. В 2020-м году де Пена забил за "Динамо" 9 голов во всех туррнирах.

При этом Карлос отличался в чемпионате Украины (5 мячей), в Лиге Чемпионов (3 гола) и Суперкубке Украины (1).

Ранее личным рекордом 28-летнего футболиста было 8 голов в 2014-м, когда он выступал за "Насьональ" в чемпионате Уругвая.

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В статье: Карлос де Пена
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Источник:
сайт Динамо

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