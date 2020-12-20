Карлос де Пена выдал самый результативный год в карьере

Вингер "Динамо" Карлос де Пена установил личный голевой рекорд по итогам уходящего 2020-го года.

Уругваец провел самый результативный календарный год в своей карьере. В 2020-м году де Пена забил за "Динамо" 9 голов во всех туррнирах.

При этом Карлос отличался в чемпионате Украины (5 мячей), в Лиге Чемпионов (3 гола) и Суперкубке Украины (1).

Ранее личным рекордом 28-летнего футболиста было 8 голов в 2014-м, когда он выступал за "Насьональ" в чемпионате Уругвая.