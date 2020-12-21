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Защитник Зари и сборной Израиля выделил троих игроков в составе Маккаби Т-А
Будущего соперника "Шахтера"
Джоель Абу-Ханна, центральный и фланговый защитник луганской "Зари" и национальной сборной Израиля, прокомментировал предстоящее противостояние "
"Маккаби" Т-А - великий клуб в Израиле, правда, не такой как "Динамо" или "Шахтер" в Украине. В сборной Израиля я с ними играю и вижу, что там есть по крайней мере несколько очень хороших футболистов.
Полузащитник Эяль Голаса - очень хороший футболист в обороне и атаке. Есть Ионафан Коэн - нападающий высокий и притом быстрый, полузащитник Дор Перец.
Еще двое центральных защитников. Им по 32 или 33 года, но они много поиграли за сборную и в еврокубках. И являются хорошими игроками.
Я думаю, "Шахтер" по сумме двух противостояний должен пройти дальше. Но, конечно, надо играть по-серьезному и хорошо. Потому что "Маккаби" - неплохая команда. Но "Шахтер", думаю, выиграет.
"Шахтер" сыграет с "Маккаби" в рамках 1/16 ЛЕ на выезде 18 февраля, а дома - 25 февраля.
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