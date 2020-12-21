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Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Джасурбек Яхшибоев может продолжить карьеру в Украине

Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана
Новина українською

Воспитанник академии "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев входит в сферу интересов лидера украинской Премьер-лиги "Динамо", сообщает sports.uz.

По данным источника, в начале декабря представители "Динамо" пытались договориться о переходе Яхшибоева, однако из-за высоких запросов агента футболиста переговоры было решено прекратить.

Ожидается, что "Динамо" продолжит изучать 23-летнего Яхшибоева, и вернется к вопросу его подписания весной 2021 года.

Помимо киевлян интерес к узбекскому вингеру проявляет белорусский БАТЭ. Текущий год Яхшибоев провел в чемпионате этой страны на правах аренды из "Пахтакора": с марта по июль Джасурбек выступал за "Энергетик-БГУ", а во второй части розыгрыша лиги – за солигорский "Шахтер", с которым стал чемпионом Беларуси.

В 27 поединках чемпионата Беларуси-2020 Яхшибоев отличился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

31 декабря нынешнего года у Яхшибоева истекает контракт с "Пахтакором", и он получит статус свободного агента.

Джасурбек Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также на его счету 28 матчей и 10 голов за молодежную команду своей страны.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Sports.uz

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Комментарии (16)
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Liverpool 333 (Кировоград )
21.12.2020 в 13:58
У 23 года сыграл за сборную 3 матча, Узбекистан же не сборная Франции где отбор сумасшедший. Это не уровень Динамо однозначно!!!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.12.2020 в 14:08
Шацьких також перейшов у ДК із парашинського пєрдіва, Балтики, не маючи практично матчів за збірну Узбекистану. І став кращим бомбардиром в ЧУ. Скоро правда ще Кормілєц заб'є з десяток пепнальті і його випередить, але то таке...)))
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
21.12.2020 в 13:53
Можно подписать. Если не подойдет, то в Зарю или Десну на годик отправить. В еврокубках кому то из наших клубов может пригодится точно.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.12.2020 в 13:52
Це той якого Вернидуб недавно розпіарив в інтерв'ю
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.12.2020 в 13:29
Так на початку березня ще не було відомо, як розвиватиметься ситуація з ковідом на Білорусі, а Якшибоєв вже був у Енергетику. Щось тут не те, тим більше Динамо хотіло його в липні, а не в грудні.
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
21.12.2020 в 12:42
То есть, в основу Пахтакора этот футболист не попадал.
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.12.2020 в 12:42
Не розумію чому тоді Пахтакор віддав його у оренду та ще й у маленький білоруський клуб БГУ?
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
21.12.2020 в 13:01
Может это связанно с тем, что в это время многие чемпионаты кроме Беларуси были приостановлены и весь мир сосредоточился на чемпионате Беларуси =)
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
21.12.2020 в 13:07
На тот момент Пахтакор не знал, что Яхшибоев с Энергетиком порвут БАТЭ 3:1 как мальчиков. Там в Энергетике и другой молодой узбек был, он не такой прогрессивный. Я в марте ставил онлайн на этот матч, хорошо его помню.
0
0
дедушка (Сумы)
21.12.2020 в 12:14
В Пахтакоре игроки классные были всегда.Если вспомнить Союз и погибших в авиа М. АН.,В Фёдоров и уехавший до катастрофы в Грецию В. Хадзипанагис.потом перешедший в Спартак был Пятницкий ну и Шацкий.
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
21.12.2020 в 11:56
ще узбеків не вистачало... Чемпіонат Узбекистану - це ж ТОП-чемпіонат про що мова... беремо лише найкращих
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+1
-9
S_Shvets (Киев)
21.12.2020 в 12:01
Взагалі-то саме представник Узбекистану - один з найкращих бомбардирів в історії як Динамо, так і чемпіонату України
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+10
0
octavi4 (Warszawa)
21.12.2020 в 12:15
Там нет смысла ему объяснять =)
+3
0
avatar
Микко82 (Херсон)
21.12.2020 в 12:33
Чемпіонати Білорусі і Люксембургу також не ТОП. Але ж брали і берем...
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
21.12.2020 в 12:35
В каждом чемпионате есть свои звёзды. Думаю такие же мысли возникают у болельщиков других команд, когда из УПЛ кто-то переходить в европейские чемпионаты.
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+1
0
Lil Jon (Полтава)
21.12.2020 в 13:12
Ти правий, ціла черга гравців з топ чемпіонатів з дитинства мріє грати за Шахтар з Динамо за копійки
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0
-1


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