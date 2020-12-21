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Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана
Джасурбек Яхшибоев может продолжить карьеру в Украине
Воспитанник академии "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев входит в сферу интересов лидера украинской Премьер-лиги
По данным источника, в начале декабря представители "Динамо" пытались договориться о переходе Яхшибоева, однако из-за высоких запросов агента футболиста переговоры было решено прекратить.
Ожидается, что "Динамо" продолжит изучать 23-летнего Яхшибоева, и вернется к вопросу его подписания весной 2021 года.
Помимо киевлян интерес к узбекскому вингеру проявляет белорусский БАТЭ. Текущий год Яхшибоев провел в чемпионате этой страны на правах аренды из "Пахтакора": с марта по июль Джасурбек выступал за "Энергетик-БГУ", а во второй части розыгрыша лиги – за солигорский "Шахтер", с которым стал чемпионом Беларуси.
В 27 поединках чемпионата Беларуси-2020 Яхшибоев отличился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
31 декабря нынешнего года у Яхшибоева истекает контракт с "Пахтакором", и он получит статус свободного агента.
Джасурбек Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также на его счету 28 матчей и 10 голов за молодежную команду своей страны.
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