Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана

Воспитанник академии "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев входит в сферу интересов лидера украинской Премьер-лиги "Динамо" , сообщает sports.uz.

По данным источника, в начале декабря представители "Динамо" пытались договориться о переходе Яхшибоева, однако из-за высоких запросов агента футболиста переговоры было решено прекратить.

Ожидается, что "Динамо" продолжит изучать 23-летнего Яхшибоева, и вернется к вопросу его подписания весной 2021 года.

Помимо киевлян интерес к узбекскому вингеру проявляет белорусский БАТЭ. Текущий год Яхшибоев провел в чемпионате этой страны на правах аренды из "Пахтакора": с марта по июль Джасурбек выступал за "Энергетик-БГУ", а во второй части розыгрыша лиги – за солигорский "Шахтер", с которым стал чемпионом Беларуси.

В 27 поединках чемпионата Беларуси-2020 Яхшибоев отличился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

31 декабря нынешнего года у Яхшибоева истекает контракт с "Пахтакором", и он получит статус свободного агента.

Джасурбек Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также на его счету 28 матчей и 10 голов за молодежную команду своей страны.