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Бущан: Безумный 2020-й год принес много разных эмоций
Кипер Динамо подвел итоги 2020 года
Голкипер "
"Безумный 2020-й год, который принес много разных эмоций! Спасибо всем тем, кто поддерживал и верил, спасибо всем тем, кто критиковал и не верил! Дальше — новый год и новые вызовы", — написал Бущан в Иснтсграме.
Напомним, что в текущем сезоне Бущан провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей, а 9 поединков отстоял "на ноль".
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