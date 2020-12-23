Бущан: Безумный 2020-й год принес много разных эмоций

Голкипер " Динамо " и сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги уходящего 2020 года.

"Безумный 2020-й год, который принес много разных эмоций! Спасибо всем тем, кто поддерживал и верил, спасибо всем тем, кто критиковал и не верил! Дальше — новый год и новые вызовы", — написал Бущан в Иснтсграме.

Напомним, что в текущем сезоне Бущан провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей, а 9 поединков отстоял "на ноль".