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Президент Миная о Милевском: Футболист, который играл на таком уровне - польза для коллектива

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый новичок закарпатцев зимой

Президент Миная о Милевском: Футболист, который играл на таком уровне - польза для коллектива
Новина українською

Президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк прокомментировал подписание соглашения с Артемом Милевским, экс-нападающим сборной Украины и киевского "Динамо".

Артем Милевский - очень хороший футболист.

Иметь в рядах такого опытного футболиста, который играл на таком уровне - для нашего коллектива это принесет пользу.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
Минай

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Комментарии (1)
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fabo54
24.12.2020 в 16:19
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