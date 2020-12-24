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Президент Миная о Милевском: Футболист, который играл на таком уровне - польза для коллектива
Первый новичок закарпатцев зимой
Президент ФК "
Артем Милевский - очень хороший футболист.
Иметь в рядах такого опытного футболиста, который играл на таком уровне - для нашего коллектива это принесет пользу.
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Источник:Минай
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fabo54
24.12.2020 в 16:19
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