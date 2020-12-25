Шевченко, Вернидуб и Кочергин претендуют на звание лучшего игрока Зари в 2020 году

Луганская " Заря " проводит опрос, в котором предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды в 2020 году.

Клуб предлагает выбрать из трех кандидатов - это голкипер Никита Шевченко, защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Владислав Кочергин.

Проголосовать можно написав фамилию своего фаворита на официальном сайте, либо на официальной странице клуба в Facebook, Twitter или Instagram.