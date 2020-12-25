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Шевченко, Вернидуб и Кочергин претендуют на звание лучшего игрока Зари в 2020 году
Проголосовать можно на сайте клуба, либо в соцсетях
Луганская "
Клуб предлагает выбрать из трех кандидатов - это голкипер Никита Шевченко, защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Владислав Кочергин.
Проголосовать можно написав фамилию своего фаворита на официальном сайте, либо на официальной странице клуба в Facebook, Twitter или Instagram.
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Источник:Официальный сайт Зари
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wws (Львів)
25.12.2020 в 00:20
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