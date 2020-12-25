  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевченко, Вернидуб и Кочергин претендуют на звание лучшего игрока Зари в 2020 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко, Вернидуб и Кочергин претендуют на звание лучшего игрока Зари в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать можно на сайте клуба, либо в соцсетях

Шевченко, Вернидуб и Кочергин претендуют на звание лучшего игрока Зари в 2020 году
Новина українською

Луганская "Заря" проводит опрос, в котором предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды в 2020 году.

Клуб предлагает выбрать из трех кандидатов - это голкипер Никита Шевченко, защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Владислав Кочергин.

Проголосовать можно написав фамилию своего фаворита на официальном сайте, либо на официальной странице клуба в Facebook, Twitter или Instagram.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Никита Шевченко Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wws (Львів)
25.12.2020 в 00:20
Чому Вернидуб не викликався ні разу в збірну? Запитання до головного тренера збірної
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...