Бартулович: У Ингульца были бы хорошие шансы в матче с Шахтером

Полузащитник " Ингульца " Младен Бартулович прокомментировал отмену и техническое поражение за матч 13-го тура УПЛ против "Шахтера" из-за неготовности футбольного поля.

— Что думаете по поводу того, что в первом круге не удалось сыграть с "Шахтером"?

— Очень хотелось сыграть с "Шахтером" и уйти в отпуск после такого матча. Всем хочется играть с такими командами, как "Шахтер". Мне особенно хотелось, потому что в этом году "Шахтер" хорошо выступил в Лиге чемпионов. Хотелось проверить свои силы в поединке с "горняками". В тот день, думаю, у нас были хорошие шансы выдать классный матч с "Шахтером". У "горняков" была большая усталость, так как они в первой части сезона очень много матчей сыграли, а накануне провели сложнейший матч с "Интером" в Милане. Также, учитывая тот факт, что это был последний матч перед отпуском, многие легионеры "Шахтера" пребывали в чемоданном настроении. Но, видимо, не судьба была сыграть нам в тот день с "горняками".

— Мог "Ингулец" в тот день отобрать очки у "горняков"?

— Никто не знает, как та игра закончилась бы, но, я считаю, что для нас было бы очень интересно сыграть этот матч. Да, действительно хорошие шансы на успех были бы у нас в том поединке.