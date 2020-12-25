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Бартулович: Каждая мечта может сбыться. И даже та, что президент Ингульца хочет сыграть с Реалом
В этом безумном мире возможно все
Хавбек "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал слова президента клуба Александра Поворознюка, который мечтает о том,
"Знаете, как говорят: "Мечты сбываются!" Если команда в будущем будет так же прогрессировать, как она это делает, а президент будет и дальше вкладывать средства и любовь в "Ингулец", я думаю, каждая мечта может сбыться. И даже та, что президент хочет сыграть с мадридским "Реалом".
Нужно верить в это. Я верю, что это реально в будущем", - сказал Бартулович.
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