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Пятов: После ЧМ-2006 меня хотели и Динамо и Шахтер

Премьер-лига
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Голкипер рассказал, почему выбрал донецкий клуб

Пятов: После ЧМ-2006 меня хотели и Динамо и Шахтер
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как в 2006 году он переходил в донецкий клуб из "Ворсклы".

"После молодежного Евро я поехал на чемпионат мира. Бодя Шуст руку сломал, так что я как второй сидел, можно было где-то и выйти, если бы не дай бог что-то с Сашей Шовковским случилось. После этого появились слухи и предложения. И "Динамо" хотело, и "Шахтер".

Но я посоветовался с Виктором Носовым и выбрал "Шахтер". У "Динамо" тогда Шовковский был в порядке. "Шахтер" же доверял молодым, подписал Богдана Шуста, можно было конкурировать. Да и тот футбол, который показывала команда, мне нравился.

Зимой 2006 года года я поехал в Донецк, обговорил все вопросы с руководством клуба и подписал контракт. Но попросил отдать меня в аренду в "Ворсклу", чтобы помочь им остаться в УПЛ. Повезло тогда, в последней игре выиграли со счетом 3:0 и я уехал в "Шахтер", - рассказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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