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Пятов: После ЧМ-2006 меня хотели и Динамо и Шахтер
Голкипер рассказал, почему выбрал донецкий клуб
Голкипер "
"После молодежного Евро я поехал на чемпионат мира. Бодя Шуст руку сломал, так что я как второй сидел, можно было где-то и выйти, если бы не дай бог что-то с Сашей Шовковским случилось. После этого появились слухи и предложения. И "Динамо" хотело, и "Шахтер".
Но я посоветовался с Виктором Носовым и выбрал "Шахтер". У "Динамо" тогда Шовковский был в порядке. "Шахтер" же доверял молодым, подписал Богдана Шуста, можно было конкурировать. Да и тот футбол, который показывала команда, мне нравился.
Зимой 2006 года года я поехал в Донецк, обговорил все вопросы с руководством клуба и подписал контракт. Но попросил отдать меня в аренду в "Ворсклу", чтобы помочь им остаться в УПЛ. Повезло тогда, в последней игре выиграли со счетом 3:0 и я уехал в "Шахтер", - рассказал Пятов.
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