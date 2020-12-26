Мирошниченко и Бухал покинули лазарет Александрии

Футболисты "Александрии" Глеб Бухал и Денис Мирошниченко восстановились от травм и готовы начать подготовку к новому сезону вместе с командой. Подопечные Шарана выйдут из отпуска 9-го января

Напомним, что Бухал восстанавливался от перелома ноги. Эту травму он получил еще 15 августа в спарринге с "Днепр-1" и пропустил первую половину сезона.

А вот Денис Мирошниченко получил травму мышцы в поединке Кубка против "Ингульца" 30 сентября и с тех пор не появлялся на поле в составе "горожан". В этом сезоне он успел провести всего четыре матча за свой клуб.

"Александрия" сейчас занимает восьмое место в УПЛ. Также подопечные Шарана пробились в 1/4 Кубка Украины, где сыграют с "Днепр-1".