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Мирошниченко и Бухал покинули лазарет Александрии

Премьер-лига
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Игроки выйдут из отпуска вместе со всеми

Мирошниченко и Бухал покинули лазарет Александрии
Новина українською

Футболисты "Александрии" Глеб Бухал и Денис Мирошниченко восстановились от травм и готовы начать подготовку к новому сезону вместе с командой. Подопечные Шарана выйдут из отпуска 9-го января

Напомним, что Бухал восстанавливался от перелома ноги. Эту травму он получил еще 15 августа в спарринге с "Днепр-1" и пропустил первую половину сезона.

А вот Денис Мирошниченко получил травму мышцы в поединке Кубка против "Ингульца" 30 сентября и с тех пор не появлялся на поле в составе "горожан". В этом сезоне он успел провести всего четыре матча за свой клуб.

"Александрия" сейчас занимает восьмое место в УПЛ. Также подопечные Шарана пробились в 1/4 Кубка Украины, где сыграют с "Днепр-1".

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В статье: УПЛ Денис Мирошниченко Александрия Глеб Бухал
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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