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Артем Милевский: Суркис - машина. Они с братом молодцы

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист не скрывает любви к президенту Динамо

Артем Милевский: Суркис - машина. Они с братом молодцы
Новина українською

Новоиспеченный нападающий "Миная" Артем Милевский поделился своими мыслями относительно президента "Динамо" Игоря Суркиса:

"Он хороший президент. Это человек, у которого много мыслей, человек настроения. Секунду назад ты в него #####, а затем - Артемушка. Все равно он положительный и добрый человек, который многим в этой жизни помог. Хотя иногда его заносит.

Да, он может быть высокомерным. Можно обижаться на него, можно ругаться с ним, посылать друг друга на много разных букв, но он машина, держит клуб. Да, ему помогает брат Григорий. Они молодцы.

Президентом клуба стать бы не хотел. Нужно иметь много денег, как у Суркиса", - сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Spokoyno (Киев)
26.12.2020 в 21:34
Тут теж питання суперечливе! З одного боку, як ці гроші "заробляються", а з іншого маючи статки на порядок менше ніж у дона, братки Су тримають не тільки Динамо, а головне і школи, вихованці яких грають в багатьох клубах.
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+1
0
storm_ua (Николаев)
26.12.2020 в 21:16
Алкаш позорный, поздно зады срукисам лизать, ты никому не интересен
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+3
-3
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 21:22
А вот вторая... Будем звать тебя Стрелка...
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+2
0
Dardolis (Первомайск)
26.12.2020 в 21:32
storm_ua, зайди на его страницу в Википедии и посмотри на его достижения....Там приличный список.... Можешь таким похвастаться? Если он у тебя алкаш, то кто тогда ты....
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.12.2020 в 21:11
Миля готовит почву для возвращения в Динамо?) Только кем?
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0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
26.12.2020 в 21:08
Скоріше насос по перекачці грошей в офшори.
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+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 21:21
Поздравляю ! Ты первая шавка ! Будем звать тебя Белка....
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+4
-1
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 20:58
Вот это дело мужик говорит !!! Сейчас свора шавок будет блеять и пукать обратное...
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+3
-5


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