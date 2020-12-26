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Артем Милевский: Суркис - машина. Они с братом молодцы
Футболист не скрывает любви к президенту Динамо
Новоиспеченный нападающий "Миная" Артем Милевский поделился своими мыслями относительно президента "Динамо" Игоря Суркиса:
"Он хороший президент. Это человек, у которого много мыслей, человек настроения. Секунду назад ты в него #####, а затем - Артемушка. Все равно он положительный и добрый человек, который многим в этой жизни помог. Хотя иногда его заносит.
Да, он может быть высокомерным. Можно обижаться на него, можно ругаться с ним, посылать друг друга на много разных букв, но он машина, держит клуб. Да, ему помогает брат Григорий. Они молодцы.
Президентом клуба стать бы не хотел. Нужно иметь много денег, как у Суркиса", - сказал Милевский.
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