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Мариуполь на сборах в Турции сыграет с командой Качарабы

Премьер-лига
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Известны три соперника азовцев на сборах

Мариуполь на сборах в Турции сыграет с командой Качарабы
Новина українською

4-го января "Мариуполь" выйдет из отпуска и начнет подготовку к весенней части чемпионата.

Уже 7-го января азовцы отправятся в Анталию на учебно-тренировочный сбор. В рамках подготовки мариупольцы проведут серию контрольных игр. Уже известны три соперника команды:

9-го января – "Слован" (Чехия)

20-го января – "Ракув" (Польша)

28-го января – "Пролетер" (Сербия)

Остальные соперники "Мариуполя" будут известны позже.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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