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Мариуполь на сборах в Турции сыграет с командой Качарабы
Известны три соперника азовцев на сборах
4-го января "
Уже 7-го января азовцы отправятся в Анталию на учебно-тренировочный сбор. В рамках подготовки мариупольцы проведут серию контрольных игр. Уже известны три соперника команды:
9-го января – "Слован" (Чехия)
20-го января – "Ракув" (Польша)
28-го января – "Пролетер" (Сербия)
Остальные соперники "Мариуполя" будут известны позже.
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Источник:ФК Мариуполь
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