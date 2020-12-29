Чичиков и Коркишко покинули Днепр-1 - СМИ

Полузащитники Дмитрий Коркишко и Алексей Чичиков покинули " Днепр-1 ", сообщает сайт FCDnipro.com.

Источник сообщает, что у обоих футболистов закончились сроки действия трудовых соглашений, а новые контракты клуб им не предложил.

Отметим, что 30-летний Коркишко в текущем сезоне провел за "Днепр-1" 8 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти.

На счету 33-летнего Чичикова 1 мяч в 10 встречах.