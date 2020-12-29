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Чичиков и Коркишко покинули Днепр-1 - СМИ
Чистка началась
Полузащитники Дмитрий Коркишко и Алексей Чичиков покинули "
Источник сообщает, что у обоих футболистов закончились сроки действия трудовых соглашений, а новые контракты клуб им не предложил.
Отметим, что 30-летний Коркишко в текущем сезоне провел за "Днепр-1" 8 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти.
На счету 33-летнего Чичикова 1 мяч в 10 встречах.
Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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