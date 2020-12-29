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Чичиков и Коркишко покинули Днепр-1 - СМИ

Премьер-лига
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Чистка началась

Чичиков и Коркишко покинули Днепр-1 - СМИ
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Полузащитники Дмитрий Коркишко и Алексей Чичиков покинули "Днепр-1", сообщает сайт FCDnipro.com.

Источник сообщает, что у обоих футболистов закончились сроки действия трудовых соглашений, а новые контракты клуб им не предложил.

Отметим, что 30-летний Коркишко в текущем сезоне провел за "Днепр-1" 8 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти.

На счету 33-летнего Чичикова 1 мяч в 10 встречах.

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что днепровскую команду зимой покинут пять игроков.

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В статье: Алексей Чичиков Дмитрий Коркишко СК Днепр-1
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