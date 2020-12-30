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Абада подпишет с Динамо пятилетний контракт с зарплатой 400 тысяч евро в год
Стали известны подробности перехода израильтянина в Динамо
Стали известны некоторые детали подписания "
Как пишет Sports Walla, сделка фактически закрыта. Документы между клубами будут окончательно заверены 31 декабря, ну а сам футболист вылетит в Киев в воскресенье 3 января, чтобы подписать контракт в начале следующей недели.
Соглашение будет рассчитано на 5 лет, то есть до 2026 года, а за это время по контракту футболист заработает 2 млн евро (400 тысяч в год).
"Маккаби" же получит за игрока 5 миллионов евро и 20% от суммы от возможного последующего трансфера.
Таким образом, Абада станет третьим самым дорогим израильским футболистом, который перешел в зарубежный клуб из местного чемпионата. За большую цену ранее уходили только Эран Зехави в "Гунчжоу Эвергранд" (7, 23 млн евро) и Манор Соломон в "Шахтер" (6 млн евро).
Напомним, что В 13 матчах чемпионата Израиля 2020/21 Адаба забил четыре гола и отдал три ассиста. Также он с 16 лет играет за юношеские и молодежные сборные Израиля. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1.6 млн евро.
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