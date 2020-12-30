Абада подпишет с Динамо пятилетний контракт с зарплатой 400 тысяч евро в год

Стали известны некоторые детали подписания " Динамо " вингера клуба “Маккаби” Петах-Тиква Лиэля Абады.

Как пишет Sports Walla, сделка фактически закрыта. Документы между клубами будут окончательно заверены 31 декабря, ну а сам футболист вылетит в Киев в воскресенье 3 января, чтобы подписать контракт в начале следующей недели.

Соглашение будет рассчитано на 5 лет, то есть до 2026 года, а за это время по контракту футболист заработает 2 млн евро (400 тысяч в год).

"Маккаби" же получит за игрока 5 миллионов евро и 20% от суммы от возможного последующего трансфера.

Таким образом, Абада станет третьим самым дорогим израильским футболистом, который перешел в зарубежный клуб из местного чемпионата. За большую цену ранее уходили только Эран Зехави в "Гунчжоу Эвергранд" (7, 23 млн евро) и Манор Соломон в "Шахтер" (6 млн евро).

Напомним, что В 13 матчах чемпионата Израиля 2020/21 Адаба забил четыре гола и отдал три ассиста. Также он с 16 лет играет за юношеские и молодежные сборные Израиля. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1.6 млн евро.