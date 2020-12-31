  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай - о своих трудных временах

Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня
Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко вспомнил времена Алексея Михайличенко во главе киевской команды (с августа 2019 до июля 2020).

Любому игроку нужен тонус - кому-то больше, кому-то меньше. Юрий Мороз [тренер "Динамо" U-21] знает меня давно. Я стараюсь работать на максимуме, что бы не случалось. Но когда я вижу, что тренер не проявляет интереса ко мне, как было в прошлом сезоне, то будет не та концентрация, как бы я ни старался - максимум выжать не смогу.

Читайте такжеШапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду

Когда Михайличенко пришел, я три дня потренировался и он мне говорит: "Ну все, иди в дубль". То есть он за три дня увидел, что я ему не подходил! Я тренировался в дубле. Там в дубле Юрий Леонтьевич [Мороз]. Хорошо, что он был, он знает что мне сказать, как со мной поговорить. Его большая заслуга в том, что меня вытащили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Юрий Мороз Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...