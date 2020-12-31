Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня

Центральный полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко вспомнил времена Алексея Михайличенко во главе киевской команды (с августа 2019 до июля 2020).

Любому игроку нужен тонус - кому-то больше, кому-то меньше. Юрий Мороз [тренер "Динамо" U-21] знает меня давно. Я стараюсь работать на максимуме, что бы не случалось. Но когда я вижу, что тренер не проявляет интереса ко мне, как было в прошлом сезоне, то будет не та концентрация, как бы я ни старался - максимум выжать не смогу.

Когда Михайличенко пришел, я три дня потренировался и он мне говорит: "Ну все, иди в дубль". То есть он за три дня увидел, что я ему не подходил! Я тренировался в дубле. Там в дубле Юрий Леонтьевич [Мороз]. Хорошо, что он был, он знает что мне сказать, как со мной поговорить. Его большая заслуга в том, что меня вытащили.