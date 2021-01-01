Миколенко объяснил, как Луческу изменил отношение в Динамо к ошибкам

Левый и центральный защитник киевского " Динамо " Виталий Миколенко высказался об интересе к своей работе со стороны итальянских клубов и рассказал о последствиях работы с футболистами главного тренера Мирчи Луческу.

Когда Луческу пришел, ошибок в наших действиях стало больше. Не свои ошибки, речь шла о том, как в следующий раз ты можешь лучше сыграть на команду - раньше же было больше акцента на индивидуальные действия.

Виталия спросили о заинтересованности по поводу его игры от клубов Серии А.