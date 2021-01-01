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Миколенко объяснил, как Луческу изменил отношение в Динамо к ошибкам
Не индивидуальные, а командные
Левый и центральный защитник киевского "
Когда Луческу пришел, ошибок в наших действиях стало больше. Не свои ошибки, речь шла о том, как в следующий раз ты можешь лучше сыграть на команду - раньше же было больше акцента на индивидуальные действия.
Виталия спросили о заинтересованности по поводу его игры от клубов Серии А.
Там приписывают итальянские клубы, мне кажется, от них был интерес. О "Сассуоло" говорилось, но это еще два года назад. Может какие-то предложения были, но ко мне ни одно не доходило.
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