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Соломон: Шахтер сейчас выигрывает больше титулов, Динамо - более исторический клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок "горняков" сравнил донецкий и киевский клубы

Соломон: Шахтер сейчас выигрывает больше титулов, Динамо - более исторический клуб
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон высказался насчет киевского "Динамо".

"Динамо" и "Шахтер" - разные клубы. "Шахтер" – клуб, который сейчас выигрывает больше титулов, "Динамо" – более исторический клуб.

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У нас больше бразильцев, у них много украинцев и европейцев, которых у нас нет. "Динамо" – огромный клуб с сумасшедшим количеством болельщиков, и там можно добиться огромного прогресса", – рассказал Соломон.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Sport5

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Комментарии (5)
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Микко82 (Херсон)
02.01.2021 в 19:17
Визнав, що Динамо - це легендарний клуб.
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+2
0
Pavel_ (Москва )
02.01.2021 в 19:10
Непоспоришь
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+2
0
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Fata Morgana (Запорожье)
02.01.2021 в 18:46
Адекватный комментарий адекватного незаангажированного политикой человека! Без пыхатости и с уважением. Учись, Денисов!!
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+5
0
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 18:35
Одни играют, вторые почивают на лаврах.
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+2
-2
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Saturn (Киев)
02.01.2021 в 18:23
Таки да
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+1
0


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