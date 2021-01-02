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Соломон: Шахтер сейчас выигрывает больше титулов, Динамо - более исторический клуб
Игрок "горняков" сравнил донецкий и киевский клубы
Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон высказался насчет киевского "Динамо".
"Динамо" и "Шахтер" - разные клубы. "Шахтер" – клуб, который сейчас выигрывает больше титулов, "Динамо" – более исторический клуб.
У нас больше бразильцев, у них много украинцев и европейцев, которых у нас нет. "Динамо" – огромный клуб с сумасшедшим количеством болельщиков, и там можно добиться огромного прогресса", – рассказал Соломон.
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Источник:Sport5
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Комментарии (5)
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