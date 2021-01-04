Интернасьонал раскрыл зарплату Тайсона в Шахтере и требует ее уменьшения при переходе

Недавно назначенный вице-президент совета правления бразильского "Интернасьонала" Даниэль Дубин заявил, что ведутся переговоры с агентом вингера " Шахтера " Тайсона. Но "Интер" не пойдет на "безумные шаги" ради его возвращения в родной клуб.

Если он осознает, что будет играть в бразильском футболе и получать зарплату не меньшую, а гораздо меньше, чем имеет сегодня, тогда мы примем его с распростертыми объятиями. Если игрок хочет вернуться, то я уверен, что мы придем к общему соглашению, сказал Дубин "Радио Гаучо".

Дело в том, что Тайсон, как сообщают бразильские СМИ, зарабатывает в "Шахтере" 250 000 евро в месяц. "Интернасьонал" не готов платить столько же.

Мы не будем принимать никаких чрезвычайных шагов, чтобы подписать его или любого другого игрока. Все будет зависеть от реального желания игрока вернуться в клуб, который дал ему путь в футбол, чем от нашего желания забрать его.

Напомним, что 30 июня завершится сделка Тайсона с "Шахтером" и игрок станет свободным агентом. Сам Тайсон ранее заявлял о желании вернуться в "Интернасьонал".