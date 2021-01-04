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Интернасьонал раскрыл зарплату Тайсона в Шахтере и требует ее уменьшения при переходе

Премьер-лига
(1 голосов)

Так может не в Бразилию?

Интернасьонал раскрыл зарплату Тайсона в Шахтере и требует ее уменьшения при переходе
Новина українською

Недавно назначенный вице-президент совета правления бразильского "Интернасьонала" Даниэль Дубин заявил, что ведутся переговоры с агентом вингера "Шахтера" Тайсона. Но "Интер" не пойдет на "безумные шаги" ради его возвращения в родной клуб.

Если он осознает, что будет играть в бразильском футболе и получать зарплату не меньшую, а гораздо меньше, чем имеет сегодня, тогда мы примем его с распростертыми объятиями. Если игрок хочет вернуться, то я уверен, что мы придем к общему соглашению, сказал Дубин "Радио Гаучо".

Дело в том, что Тайсон, как сообщают бразильские СМИ, зарабатывает в "Шахтере" 250 000 евро в месяц. "Интернасьонал" не готов платить столько же.

Мы не будем принимать никаких чрезвычайных шагов, чтобы подписать его или любого другого игрока. Все будет зависеть от реального желания игрока вернуться в клуб, который дал ему путь в футбол, чем от нашего желания забрать его.

Напомним, что 30 июня завершится сделка Тайсона с "Шахтером" и игрок станет свободным агентом. Сам Тайсон ранее заявлял о желании вернуться в "Интернасьонал".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (20)
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viajador (с. Печихвости)
04.01.2021 в 10:05
3 лимона еврів в рік... То Тайсон не так вже й багато для топ рівня заробляє.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 10:10
Фактично копійки, враховуючи зростаючі майже в 2 рази тарифи на електроенергію.
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0
0
skopa (Харьков)
04.01.2021 в 09:52
Для полноты картины написали бы, сколько зарабатывал Тайсон в Металлисте, где и играл он получше, а то таке...
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 09:38
Так ахметівська ригосрань грабує Україну. Які податки ця макака сплатила до бюджету?
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
04.01.2021 в 09:41
А что там Динамо и их "белые" зарплаты до 1.000 зелёных в месяц?
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 09:51
Не звізди, у Динамо в 4-5 разів менші зарплати в середньому.Не кажучи вже про Сову.
0
-2
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 09:57
В сезоне 2018-2019 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 512 млн 313 тыс. грн налогов. По Кипрам в отличии от ФК "Медвечук" не прячутся.
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 10:11
Так покажіть з яких зарплат щось там заплатив клуб януковича.
0
-2
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 10:14
Твой Янукович к ФК "Шахтер" отношения не имеет. В сезоне-2019/20 ФК Шахтер заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 млн грн налогов (512,3 млн грн в сезоне 2018/19). Сумма НДФЛ составила 317,9 млн грн (378,1 млн грн).Сколько НДФЛ заплатил ФК "Медвечук"?
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2021 в 08:55
Невероятно, мы неся денюфку за так называемый зеленый тариф оплачиваем 3млн заграничных гривней какой то гребанной мартышке, которая в футбол то толком не играет уже несколько лет. Долбанный зеленый клоун и его хозяин рыжий бандос, когда то вы за все ответите.
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+4
-3
aleks68
04.01.2021 в 09:25
пойди удавись с горя тупой дебил.а перед этим ещё ударься своей бестолковой головой о стену.справедливости захотел?всё правду разыскиваешь?не надорвись убогий.
Ответить
0
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2021 в 09:35
отвлекся от прибора? рыгнул? а теперь дальше на колени и шлифуй стрючок хозяина.
+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
04.01.2021 в 09:36
А что ты не возмущался, когда Динамо платило Ярмоленко по 5 млн в год?
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2021 в 09:42
Суркисы закрывают атомки в угоду дтэк? или может Ярмола это макака с пальмы вечно ноющая что в Украине все не то? ты тоже на колени и точи шаблю ахметке.
+1
-2
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 09:59
А не знаешь, что Суркисы на государственных ТЕС, сидят, даже в покупку не вложились?
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
04.01.2021 в 09:46
Суркисы и ОПЗЖ, попытки отжать приват и деньги народа, официальные зарплаты игроков до 1к в месяц, уклон от уплаты налогов - тебе мало этого?
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2021 в 09:55
точно, это опзж уже 7 лет при власти, от *уки такие как опустили страну и народ.
+1
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 10:01
Ахаха, значит дырке можно не платить налоги, пока их хозяин Медвечук не при власти. Так заявляетсь в чемпионат дыры.
+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2021 в 10:08
а шо уже есть постановление суда и реальные сроки Суркисам за неуплату налогов?
0
-3
SD123 (Ясиноватая)
04.01.2021 в 10:16
а по кому есть реальные сроки, в Украине все покупается и продается. Есть здравый смысл, все понимают (кроме путинососов), что ФК "Медвечук" ничего не платит в бюджет.
0
0


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