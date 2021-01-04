  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай на своем первом сборе сыграет выездные спарринги с двумя венгерскими командами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай на своем первом сборе сыграет выездные спарринги с двумя венгерскими командами

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый этап подготовки команда проведет в Закарпатье

Минай на своем первом сборе сыграет выездные спарринги с двумя венгерскими командами
Новина українською

"Минай" определился с соперниками на первом зимнем учебно-тренировочном сборе, который команда проведет в Закарпатье.

"Минай" на данном сборе сыграет с двумя венгерскими командами – 16 января украинская команда сыграет с "Кишвардой", а 20 января – с "Дебреценом". Оба поединка состоятся в Венгрии и начнутся в 13:00.

Предварительно, следующие товарищеские матчи "Минай" сыграет уже на сборах в Турции, которые будут длиться с 23 января по 6 февраля.

Напомним, что "Минай" выйдет из отпуска 11 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дебрецен ФК Минай Кишварда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...