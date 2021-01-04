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Минай на своем первом сборе сыграет выездные спарринги с двумя венгерскими командами
Первый этап подготовки команда проведет в Закарпатье
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"Минай" на данном сборе сыграет с двумя венгерскими командами – 16 января украинская команда сыграет с "Кишвардой", а 20 января – с "Дебреценом". Оба поединка состоятся в Венгрии и начнутся в 13:00.
Предварительно, следующие товарищеские матчи "Минай" сыграет уже на сборах в Турции, которые будут длиться с 23 января по 6 февраля.
Напомним, что "Минай" выйдет из отпуска 11 января.
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Источник:ФК Минай
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