Минай на своем первом сборе сыграет выездные спарринги с двумя венгерскими командами

" Минай " определился с соперниками на первом зимнем учебно-тренировочном сборе, который команда проведет в Закарпатье.

"Минай" на данном сборе сыграет с двумя венгерскими командами – 16 января украинская команда сыграет с "Кишвардой", а 20 января – с "Дебреценом". Оба поединка состоятся в Венгрии и начнутся в 13:00.

Предварительно, следующие товарищеские матчи "Минай" сыграет уже на сборах в Турции, которые будут длиться с 23 января по 6 февраля.

Напомним, что "Минай" выйдет из отпуска 11 января.