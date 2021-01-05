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Дарио Срна: Ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Все, возвращайтесь назад в Донецк"
Думали, что это ненадолго
Директор по футболу и ассистент главного тренера "
Это надо принять и с этим надо жить, это надо пережить. Я не мог поверить, что мы больше не вернемся на Донбасс Арену. Нам даже не разрешили там провести последний матч в чемпионате, играли с «Зарей» в Черкассах.
Выгнали из Донецка, даже не позволили провести последний матч дома. Я собрал один чемодан и уехал. Думал, вернусь через несколько месяцев. А прошло уже 6 лет и до сих пор не вернулся. Но это все - жизнь.
Надо говорить о том, от чего тебе будет легче. Жаль людей, страну, войну. Я прошел уже через одну войну. Это вторая. Верю сих пор, что все будет хорошо. Но когда - никто ничего не знает.
Все ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Все, возвращайтесь назад". Даже не представляю, какие эмоции будут. Но этого надо дождаться.
Мы даже не искали квартиру, потому что завтра все закончится! Проходит три месяца, ничего не заканчивается. В меня нет дома - я живу в отеле. Было сложно, но у меня есть сильная жена, которая держит семью под контролем. Я продолжил заниматься футболом, а она искала школу, садик для детей.
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