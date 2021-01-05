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Дарио Срна: Ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Все, возвращайтесь назад в Донецк"

Премьер-лига
(1 голосов)

Думали, что это ненадолго

Дарио Срна: Ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Все, возвращайтесь назад в Донецк"
Новина українською

Директор по футболу и ассистент главного тренера "Шахтера" хорват Дарио Срна рассказал о войне в Донбассе.

Это надо принять и с этим надо жить, это надо пережить. Я не мог поверить, что мы больше не вернемся на Донбасс Арену. Нам даже не разрешили там провести последний матч в чемпионате, играли с «Зарей» в Черкассах.

Выгнали из Донецка, даже не позволили провести последний матч дома. Я собрал один чемодан и уехал. Думал, вернусь через несколько месяцев. А прошло уже 6 лет и до сих пор не вернулся. Но это все - жизнь.

Надо говорить о том, от чего тебе будет легче. Жаль людей, страну, войну. Я прошел уже через одну войну. Это вторая. Верю сих пор, что все будет хорошо. Но когда - никто ничего не знает.

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Все ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Все, возвращайтесь назад". Даже не представляю, какие эмоции будут. Но этого надо дождаться.

Мы даже не искали квартиру, потому что завтра все закончится! Проходит три месяца, ничего не заканчивается. В меня нет дома - я живу в отеле. Было сложно, но у меня есть сильная жена, которая держит семью под контролем. Я продолжил заниматься футболом, а она искала школу, садик для детей.

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В статье: Дарио Срна война с Россией
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (8)
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Shilov 2020 (Кировоград )
05.01.2021 в 16:08
Сказочный олень что тут скажешь надеюсь он когда то проснется и пойдет туда куда ему дорога!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.01.2021 в 16:07
Якби твій кривавий наперсточник-"меценат" Ахметов не втрутився 6 квітня 2014 , коли штурмували приміщення СБУ, можливо не довелось би колись просинатися.
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0
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IM-RM-DK (Miami)
05.01.2021 в 15:48
Едь уже на )(уй хоть на даунбас хоть рыжей мрази на )(уй..чучело долбаное,мразь хорватская,без тебя клоуна сборная в финале играла...даунецкое овно,как и вся шваль родом с того региона!!!..мрази конченые весь даунбас
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+5
0
storm_ua (Николаев)
05.01.2021 в 15:47
Капец сырна ты дятел. Проснись шесть лет назад, и скажи своему дятлу шефу чтобы не сдавал путлеровским людоедам город.. И все, больше ничего не надо.
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
05.01.2021 в 15:44
Дарио Срна: Ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Пошли вон из Киева !Все, возвращайтесь назад в Донецк"
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+5
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 15:42
прибрехав він про ОДНУ валізу й вигнали
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+5
0
маклауд (Украина)
05.01.2021 в 15:41
все, повертайтесь назад, в анус!
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+5
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 15:39
брехня
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+5
0


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