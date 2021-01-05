Дарио Срна: Ждем дня, когда проснемся и кто-то скажет: "Все, возвращайтесь назад в Донецк"

Директор по футболу и ассистент главного тренера " Шахтера " хорват Дарио Срна рассказал о войне в Донбассе.

Это надо принять и с этим надо жить, это надо пережить. Я не мог поверить, что мы больше не вернемся на Донбасс Арену. Нам даже не разрешили там провести последний матч в чемпионате, играли с «Зарей» в Черкассах.

Выгнали из Донецка, даже не позволили провести последний матч дома. Я собрал один чемодан и уехал. Думал, вернусь через несколько месяцев. А прошло уже 6 лет и до сих пор не вернулся. Но это все - жизнь.

Надо говорить о том, от чего тебе будет легче. Жаль людей, страну, войну. Я прошел уже через одну войну. Это вторая. Верю сих пор, что все будет хорошо. Но когда - никто ничего не знает.