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Минай объявил 5 спарринг-партнеров на сборах в Турции

Премьер-лига
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Обещают еще одного

Минай объявил 5 спарринг-партнеров на сборах в Турции
Новина українською

Известны команды, с которыми ФК "Минай" сыграет товарищеские матчи на сборах в Турции. Они, напомним, будут продолжаться с 23 января по 6 февраля.

  • 28 января предварительно команда сыграет с клубом высшей лиги Сербии - "Рад" (Белград)
  • 31 января - с клубом высшей лиги Беларуси - "Рухом" из Бреста
  • 2 февраля - с лидером Первой лиги Казахстана - "Актобе"
  • 3 февраля - с третьей командой Северной Македонии - "Македония ГП"
  • 5 февраля - с клубом Первой лиги - "Верес" из Ровно

Предварительно в январе в Турции состоится еще один товарищеский матч, но с кем именно - информация уточняется.

Все упомянутые игры состоятся в турецком Белеке.

"Минайцы" выйдут из отпуска 11 января.

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В статье: ФК Минай тренировочный сбор Минай
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Источник:
Минай

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