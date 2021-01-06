Минай объявил 5 спарринг-партнеров на сборах в Турции

Известны команды, с которыми ФК " Минай " сыграет товарищеские матчи на сборах в Турции. Они, напомним, будут продолжаться с 23 января по 6 февраля.

28 января предварительно команда сыграет с клубом высшей лиги Сербии - "Рад" (Белград)

31 января - с клубом высшей лиги Беларуси - "Рухом" из Бреста

2 февраля - с лидером Первой лиги Казахстана - "Актобе"

3 февраля - с третьей командой Северной Македонии - "Македония ГП"

5 февраля - с клубом Первой лиги - "Верес" из Ровно

Предварительно в январе в Турции состоится еще один товарищеский матч, но с кем именно - информация уточняется.

Все упомянутые игры состоятся в турецком Белеке.

"Минайцы" выйдут из отпуска 11 января.