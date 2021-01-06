Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай объявил 5 спарринг-партнеров на сборах в Турции
Обещают еще одного
Известны команды, с которыми ФК "
- 28 января предварительно команда сыграет с клубом высшей лиги Сербии - "Рад" (Белград)
- 31 января - с клубом высшей лиги Беларуси - "Рухом" из Бреста
- 2 февраля - с лидером Первой лиги Казахстана - "Актобе"
- 3 февраля - с третьей командой Северной Македонии - "Македония ГП"
- 5 февраля - с клубом Первой лиги - "Верес" из Ровно
Предварительно в январе в Турции состоится еще один товарищеский матч, но с кем именно - информация уточняется.
Все упомянутые игры состоятся в турецком Белеке.
"Минайцы" выйдут из отпуска 11 января.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Минай
Популярное сейчас
- Озил собрался уходить, а Диего Косту заваливают нефтедолларами. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Тарас Качараба стал игроком пражской Славии
- Массовая закупка Оболони, очистка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...