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Абу Ханна выздоровел после COVID-19 и присоединился к сборам Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер вновь в строю

Абу Ханна выздоровел после COVID-19 и присоединился к сборам Зари
Новина українською

Защитник "Зари" Джоель Абу Ханна полностью выздоровел после перенесённого коронавируса, сдал отрицательный тест на ковид и после этого присоединился к луганской "Зари" в Турции вчера вечером. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Напомним, из-за коронавируса на сборе вместе с "чёрно-белыми" всё ещё отсутствуют Андрейс Цыганикс и Максим Лунёв.

"Заря" отправилась на сбор в Турцию 7 января, где пробудут ровно месяц. За это время луганчане проведут 5 товарищеских поединков.

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В статье: Заря (Луганск) Джоель Абу Ханна
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