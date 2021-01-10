Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абу Ханна выздоровел после COVID-19 и присоединился к сборам Зари
Легионер вновь в строю
Защитник "Зари" Джоель Абу Ханна полностью выздоровел после перенесённого коронавируса, сдал отрицательный тест на ковид и после этого присоединился к луганской "Зари" в Турции вчера вечером. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.
Напомним, из-за коронавируса на сборе вместе с "чёрно-белыми" всё ещё отсутствуют Андрейс Цыганикс и Максим Лунёв.
"Заря" отправилась на сбор в Турцию 7 января, где пробудут ровно месяц. За это время луганчане проведут 5 товарищеских поединков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вест Хэм нашел замену Ярмоленко, Фернандиньо на распутье. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Экс-динамовец оформи хет-трек в чемпионате Катара
- Бент: Вейналдум не заслуживает зарплату на уровне с Салахом и Мане
- Коваленко согласовал контракт с Аталантой, Шахтер снова отдал игрока в аренду Десне. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...