Сидклей вернулся в Динамо и приступил к тренировкам с командой

Киевское " Динамо " вышло из отпуска и начало подготовку к весенней части сезона.

Половина команды уже прошла медосмотр и провела втягивающую тренировку.

На этой тренировке был замечен и бразильский фланговый защитник Сидклей, который вернулся в расположение клуба из аренды в "Коринтиансе". Интересно, что футболист тренировался в форме с 11-м номером, который ранее принадлежал Гио Цитаишвили, который отправился в аренду в "Ворсклу".

Также на тренировке был замечен и Кадири, которого тульский "Арсенал" досрочно вернул из аренды.

Напомним, что в январе 2020 года Сидклей перешел на правах аренды в "Коринтианс". Контракт с "Динамо" у игрока действует до июня 2023 года.