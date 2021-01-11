Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидклей вернулся в Динамо и приступил к тренировкам с командой
Как и Кадири
Киевское "
Половина команды уже прошла медосмотр и провела втягивающую тренировку.
На этой тренировке был замечен и бразильский фланговый защитник Сидклей, который вернулся в расположение клуба из аренды в "Коринтиансе". Интересно, что футболист тренировался в форме с 11-м номером, который ранее принадлежал Гио Цитаишвили, который отправился в аренду в "Ворсклу".
Также на тренировке был замечен и Кадири, которого тульский "Арсенал" досрочно вернул из аренды.
Напомним, что в январе 2020 года Сидклей перешел на правах аренды в "Коринтианс". Контракт с "Динамо" у игрока действует до июня 2023 года.
Популярное сейчас
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Луческу: На первых тренировках в Динамо у меня было 8 игроков
- Алексей Зозуля вернулся в Колос
- Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО