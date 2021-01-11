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Сидклей вернулся в Динамо и приступил к тренировкам с командой

Премьер-лига
(3 голосов)

Как и Кадири

Сидклей вернулся в Динамо и приступил к тренировкам с командой
Новина українською

Киевское "Динамо" вышло из отпуска и начало подготовку к весенней части сезона.

Половина команды уже прошла медосмотр и провела втягивающую тренировку.

На этой тренировке был замечен и бразильский фланговый защитник Сидклей, который вернулся в расположение клуба из аренды в "Коринтиансе". Интересно, что футболист тренировался в форме с 11-м номером, который ранее принадлежал Гио Цитаишвили, который отправился в аренду в "Ворсклу".

Также на тренировке был замечен и Кадири, которого тульский "Арсенал" досрочно вернул из аренды.

Напомним, что в январе 2020 года Сидклей перешел на правах аренды в "Коринтианс". Контракт с "Динамо" у игрока действует до июня 2023 года.

Сидклей вернулся в Динамо и приступил к тренировкам с командой - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Мохаммед Кадири
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