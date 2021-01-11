Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коваленко: Не понравилось, как ко мне отнеслись на просмотре в академии Динамо
В итоге, Виктор с родителями выбрал Шахтер
Полузащитник "
"Сначала мы поехали на какой-то турнир с херсонской командой. Там моему тренеру позвонили и сказали, что приглашают на просмотр в "Шахтер". Потом я поехал в "Шахтер". После этого меня набрали из "Динамо", поехал, посмотрел, что там. Ко мне отнеслись как к человеку новому, отнеслись – мне не понравилось.
Мы сели с мамой, поговорили, потом я поехал в "Шахтер". На принятие решения ушло 30 секунд", – сказал Коваленко.
Напомним, что Коваленко родился в Херсоне, где с 5 лет и начинал постигать азы футбола, после чего перебрался в академию "горняков".
Популярное сейчас
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма помог создать академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО