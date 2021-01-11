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Коваленко: Не понравилось, как ко мне отнеслись на просмотре в академии Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

В итоге, Виктор с родителями выбрал Шахтер

Коваленко: Не понравилось, как ко мне отнеслись на просмотре в академии Динамо
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о том, что в детстве мог оказаться в академии "Динамо".

"Сначала мы поехали на какой-то турнир с херсонской командой. Там моему тренеру позвонили и сказали, что приглашают на просмотр в "Шахтер". Потом я поехал в "Шахтер". После этого меня набрали из "Динамо", поехал, посмотрел, что там. Ко мне отнеслись как к человеку новому, отнеслись – мне не понравилось.

Мы сели с мамой, поговорили, потом я поехал в "Шахтер". На принятие решения ушло 30 секунд", – сказал Коваленко.

Напомним, что Коваленко родился в Херсоне, где с 5 лет и начинал постигать азы футбола, после чего перебрался в академию "горняков".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (12)
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Oлeкcин (Н.)
11.01.2021 в 21:54
Вот у дырявых подгорает, что из Шахтера уезжают в Италию, а их миколенки да цыгановичи с беседиными шапаренками только языком мелют про интерес европейцев к их "талантам" :)
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+1
-3
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:58
Уже было официально??..пруфы в студию!!!..а если нет,то закрой свой вонючий хавальник,и не мели бред
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+1
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:59
Пысы.Разница в том ,что за Витя Голден дерево Каваленка дают $0 ))))
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
11.01.2021 в 21:45
Сколько мразей набежало)
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+1
-3
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:42
А в чмохтаре ему сразу сказали,что ты Голден бой,и ему это понравилось.Но они немного попутали слова,вместо бой,хотели сказать -ДЕРЕВО,но об этом история умалчивает))))
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+2
-2
Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 21:32
кротов полюбляют в шлЮхтере.
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+1
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.01.2021 в 21:02
Хтось може перекласти з коваленківської мови на якусь знайому? Що саме хотів розповісти? Якщо він так інформативно зараз розмовляє, то що буде з вивченням італійської в "Аталанті"? Буде як Свирід Петрович Голохвастов.
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.01.2021 в 20:48
Заговорила майбутня Зірка Серії А.
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+5
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:44
Замена Гомесу,будет разрывать Серию А)))..все СМИ Италии только и ждут приезда Голден боя,а тиффози места ненаходят в ожидании этого дарования!
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+2
-2
My name is Kolya (Бобринец)
11.01.2021 в 20:42
Зірка епт...
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+6
-3
football_soccer (Украина)
11.01.2021 в 20:24
- "они хотели, что бы я за них играл, но делали это без уважения, они даже не называли меня драгоценностью украинского футбола" (с) ))
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+7
-2
Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 21:33
...и назьівали его земляньім червяком))
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+3
-2


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