Коваленко: Не понравилось, как ко мне отнеслись на просмотре в академии Динамо

Полузащитник " Шахтера " Виктор Коваленко рассказал о том, что в детстве мог оказаться в академии "Динамо".

"Сначала мы поехали на какой-то турнир с херсонской командой. Там моему тренеру позвонили и сказали, что приглашают на просмотр в "Шахтер". Потом я поехал в "Шахтер". После этого меня набрали из "Динамо", поехал, посмотрел, что там. Ко мне отнеслись как к человеку новому, отнеслись – мне не понравилось.

Мы сели с мамой, поговорили, потом я поехал в "Шахтер". На принятие решения ушло 30 секунд", – сказал Коваленко.

Напомним, что Коваленко родился в Херсоне, где с 5 лет и начинал постигать азы футбола, после чего перебрался в академию "горняков".