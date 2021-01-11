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Милевский, Кополовец и десять потенциальных новичков вышли из отпуска в составе Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай вышел из отпуска

Милевский, Кополовец и десять потенциальных новичков вышли из отпуска в составе Миная
Новина українською

11 января футболисты "Mиная" после возвращения из отпуска прошли медосмотр и уже провели первую в 2021 году тренировку.

На просмотре в команде - десять потенциальных новичков, преимущественно, это представители команд Первой лиги. Пока что сложно сказать, кто из них останется в "Минае".

В строю и именитый новобранец "Миная" - Артем Милевский. Также собирается пройти все этапы подготовки спортивный директор клуба Михаил Кополовец, который горит желанием помочь своей команде во второй части сезона.

По словам Кополовца, сейчас основное внимание в селекционной работе сосредоточено на усиление линии защиты.

Напомним, что первый сбор команды будет проходить в Ужгороде и продлится 10 дней.

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В статье: Артем Милевский Михаил Кополовец ФК Минай
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
11.01.2021 в 23:34
Милевський вийшов запоя ?)
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