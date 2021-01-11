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Милевский, Кополовец и десять потенциальных новичков вышли из отпуска в составе Миная
Минай вышел из отпуска
11 января футболисты "
На просмотре в команде - десять потенциальных новичков, преимущественно, это представители команд Первой лиги. Пока что сложно сказать, кто из них останется в "Минае".
В строю и именитый новобранец "Миная" - Артем Милевский. Также собирается пройти все этапы подготовки спортивный директор клуба Михаил Кополовец, который горит желанием помочь своей команде во второй части сезона.
По словам Кополовца, сейчас основное внимание в селекционной работе сосредоточено на усиление линии защиты.
Напомним, что первый сбор команды будет проходить в Ужгороде и продлится 10 дней.
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