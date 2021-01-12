У Десны нашлось предложение для своего 36-летнего полузащитника

Черниговская " Десна " вышла из отпуска 10 января без 4 игроков, которые до сих пор выступали за черниговский клуб.

36-летний полузащитник Сергей Старенький, у которого истек срок контракта с "Десной", уже завершил карьеру и останется в структуре клуба. Ему предложили поработать с молодежным составом черниговской команды.

Больше не будут выступать за Десну Артур Западня и Дмитрий Хлёбас, вернулся в "Шахтер" после полугодовой аренды Михаил Мудрик. Вне состава и арендованный до лета у "Шахтера" Ефим Конопля - дончане воспользовались опцией соглашения, по которой могут вернуть игрока в межсезонье.

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До 20 января подопечные Александра Рябоконя готовиться к весенним матчам в чемпионате УПЛ в Чернигове. Запланирован один контрольный поединок. 22 января футболисты "Десны" полетят на заключительный сбор в Турцию.

По итогам осенней части чемпионата УПЛ "Десна" занимает третье место с 23 очками. В первом туре "весенней" части чемпионата 13 февраля команда Рябоконя сыграет на выезде с луганской "Зарей".