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Старенький и Западня в январе покинут Десну

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб больше не рассчитывает на игроков

Старенький и Западня в январе покинут Десну
Новина українською

"Десна" подготовку к весенней части сезона начнет без двух футболистов.

По информации Meta-ratings, клуб решил прекратить сотрудничество с 36-летним Сергеем Стареньким и 30-летним Артуром Западней, которые были связаны контрактом с черниговцами с 2018 и 2019 годов, соответственно.

По данным источника, Западня может продолжить карьеру в ровенском "Вересе", за который он уже выступал в сезонах 2016-2018 годов, а Старенький, скорее всего, завершит карьеру игрока.

Напомним, что после осенней части сезона "Десна" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Сергей Старенький Артур Западня Десна (Чернигов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
22.12.2020 в 21:07
это ожидаемо. и наверное. к лучшему. вместо них лучше взять более конкурентных игроков.
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