Старенький и Западня в январе покинут Десну

" Десна " подготовку к весенней части сезона начнет без двух футболистов.

По информации Meta-ratings, клуб решил прекратить сотрудничество с 36-летним Сергеем Стареньким и 30-летним Артуром Западней, которые были связаны контрактом с черниговцами с 2018 и 2019 годов, соответственно.

По данным источника, Западня может продолжить карьеру в ровенском "Вересе", за который он уже выступал в сезонах 2016-2018 годов, а Старенький, скорее всего, завершит карьеру игрока.

Напомним, что после осенней части сезона "Десна" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.