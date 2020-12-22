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Старенький и Западня в январе покинут Десну
Клуб больше не рассчитывает на игроков
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По информации Meta-ratings, клуб решил прекратить сотрудничество с 36-летним Сергеем Стареньким и 30-летним Артуром Западней, которые были связаны контрактом с черниговцами с 2018 и 2019 годов, соответственно.
По данным источника, Западня может продолжить карьеру в ровенском "Вересе", за который он уже выступал в сезонах 2016-2018 годов, а Старенький, скорее всего, завершит карьеру игрока.
Напомним, что после осенней части сезона "Десна" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.
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