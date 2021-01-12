Игрок Олимпика загадывает желание, чтобы команда попала в Лигу Европы

Защитник " Олимпика " Евгений Цымбалюк поделился ожиданиями на вторую часть сезона.

Загадал желание, чтобы "Олимпик" попал в зону Лиги Европы. Настроение хорошее.

Уже немного устали отдыхать. Рады видеть ребят, каждый соскучился за тренировками, футболом. Настроение позитивное, чтобы работать.

Сбор - это всегда нелегко. Главное - это настроение от команды, положительная работа, чтобы все отдавались своему делу и много работали.