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Игрок Олимпика загадывает желание, чтобы команда попала в Лигу Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Сбудется?

Игрок Олимпика загадывает желание, чтобы команда попала в Лигу Европы
Новина українською

Защитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк поделился ожиданиями на вторую часть сезона.

Загадал желание, чтобы "Олимпик" попал в зону Лиги Европы. Настроение хорошее.

Уже немного устали отдыхать. Рады видеть ребят, каждый соскучился за тренировками, футболом. Настроение позитивное, чтобы работать.

Сбор - это всегда нелегко. Главное - это настроение от команды, положительная работа, чтобы все отдавались своему делу и много работали.

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В статье: Олимпик (Донецк) Лига Европы
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Источник:
ТК Футбол

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