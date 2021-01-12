Премьер-лига
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Игрок Олимпика загадывает желание, чтобы команда попала в Лигу Европы
Сбудется?
Защитник "
Загадал желание, чтобы "Олимпик" попал в зону Лиги Европы. Настроение хорошее.
Уже немного устали отдыхать. Рады видеть ребят, каждый соскучился за тренировками, футболом. Настроение позитивное, чтобы работать.
Сбор - это всегда нелегко. Главное - это настроение от команды, положительная работа, чтобы все отдавались своему делу и много работали.
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Источник:ТК Футбол
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