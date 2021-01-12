Максимов: Завидую современным футболистам

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о зимних сборах команды.

"Мы же не на отдых едем. Вспоминая свои сборы, я сейчас завидую этим футболистам. Их возят, им стирают, их одевают. У нас в свое время такого не было. Грязь месили на полях, замерзали, ногти слазили. Если бы такое было раньше – бога бы благодарили.

Есть желание еще взять защитника. Посмотрим, потому что у некоторых футболистов контракты заканчиваются, надо на их место искать футболистов", – сказал Максимов.