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Максимов: Завидую современным футболистам
В годы карьеры Юрия Вильевича не было таких условий, которые сейчас есть у игроков
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о зимних сборах команды.
"Мы же не на отдых едем. Вспоминая свои сборы, я сейчас завидую этим футболистам. Их возят, им стирают, их одевают. У нас в свое время такого не было. Грязь месили на полях, замерзали, ногти слазили. Если бы такое было раньше – бога бы благодарили.
Есть желание еще взять защитника. Посмотрим, потому что у некоторых футболистов контракты заканчиваются, надо на их место искать футболистов", – сказал Максимов.
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Источник:footballua.tv
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