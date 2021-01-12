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Колос подписал камерунского хавбека из Подолья

Премьер-лига
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Тади все-таки пробился в Колос, пусть и через Вторую лигу

Колос подписал камерунского хавбека из Подолья
Новина українською

"Колос" подписал контракт с камерунским полузащитником Таде Альваро Нгамбой. Об этом сообщил спортивный директор ковалевцев Виталий Лисицкий.

"Перед отъездом "Колоса" на турецкий сбор мы подписали контракт на 2,5 года с 22-летним камерунцем Таде Алваро Нгамбой.

В конце 2019 года Нгамба уже был на просмотре в "Колосе", но тогда до заключения соглашения дело не дошло. Однако наша селекционная служба продолжала следить за ним, когда он минувшей осенью выступал за второлиговое "Подолье".

Нгамба своим прогрессом доказал, что достоин выступать за "Колос". Он играет в опорной зоне полузащиты, хорош в отборе и мы на него рассчитываем. Сейчас камерунец находится на сборе "Колоса" в Турции, где запланированы семь спаррингов", - рассказал Лисицкий.

Напомним, что Нгамба является воспитанником "Ниццы". До приезда в Украину на профессиональном уровне играл за "Паганезе" в итальянской Серии С, был на контракте в бельгийском "Ла Лувьере". В этом сезоне "Тади" провел 7 матчей за "Подолье".

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Колос (Ковалевка) Альваро Нгамба
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