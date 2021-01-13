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Сергей Кравченко: Карьеру не заканчиваю. Тренируюсь с дублем Днепра-1, ищу новую команду
Ветеран еще поиграет
Уже бывший полузащитник и капитан "
"Нет-нет, никто на гвоздь ничего не вешал. Не знаю, откуда это взялось. Я еще не видел, но как я понял, должны были на официальном сайте все четко написать. Не знаю, откуда взялось.
Никто не заканчивает карьеру, не знаю, откуда это появилось. Мне тоже кто-то позвонил, сказал, что там написали, что я закончил карьеру. Бред.
На сборы не еду, Йовичевич не видит меня в команде, соответственно тренируюсь с дублем, поддерживаю форму и ищу команду.
Получается, так, что в "Днепре-1" я больше выступать не буду. Тренер не берет меня на сборы, не видит меня в команде", - сказал Кравченко.
Отметим, что "Днепр-1"
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