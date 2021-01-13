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Сергей Кравченко: Карьеру не заканчиваю. Тренируюсь с дублем Днепра-1, ищу новую команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Ветеран еще поиграет

Сергей Кравченко: Карьеру не заканчиваю. Тренируюсь с дублем Днепра-1, ищу новую команду
Новина українською

Уже бывший полузащитник и капитан "Днепра-1", 38-летний Сергей Кравченко рассказал о том, что он больше не будет играть за днепровский клуб, но завершать карьеру игрока не собирается.

"Нет-нет, никто на гвоздь ничего не вешал. Не знаю, откуда это взялось. Я еще не видел, но как я понял, должны были на официальном сайте все четко написать. Не знаю, откуда взялось.

Никто не заканчивает карьеру, не знаю, откуда это появилось. Мне тоже кто-то позвонил, сказал, что там написали, что я закончил карьеру. Бред.

На сборы не еду, Йовичевич не видит меня в команде, соответственно тренируюсь с дублем, поддерживаю форму и ищу команду.

Получается, так, что в "Днепре-1" я больше выступать не буду. Тренер не берет меня на сборы, не видит меня в команде", - сказал Кравченко.

Отметим, что "Днепр-1" предложил ветерану должность в тренерском штабе либо в администрации клуба.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
13.01.2021 в 01:38
Вже пора закінчувати. В цьому сезоні він не грав, а мучився. Я дивувався чому Кравченка випускають, адже він зі стандарту не може ближнього перекинути. Вік бере своє.
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Artemanat (Кривой Рог)
13.01.2021 в 01:09
Кривбасс ждет
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0
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