Сергей Кравченко: Карьеру не заканчиваю. Тренируюсь с дублем Днепра-1, ищу новую команду

Уже бывший полузащитник и капитан " Днепра-1 ", 38-летний Сергей Кравченко рассказал о том, что он больше не будет играть за днепровский клуб, но завершать карьеру игрока не собирается.

"Нет-нет, никто на гвоздь ничего не вешал. Не знаю, откуда это взялось. Я еще не видел, но как я понял, должны были на официальном сайте все четко написать. Не знаю, откуда взялось.

Никто не заканчивает карьеру, не знаю, откуда это появилось. Мне тоже кто-то позвонил, сказал, что там написали, что я закончил карьеру. Бред.

На сборы не еду, Йовичевич не видит меня в команде, соответственно тренируюсь с дублем, поддерживаю форму и ищу команду.

Получается, так, что в "Днепре-1" я больше выступать не буду. Тренер не берет меня на сборы, не видит меня в команде", - сказал Кравченко.