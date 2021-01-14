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Топ-10 самых дорогих украинских футболистов - версия Transfermarkt

Премьер-лига
(1 голосов)

Зинченко лишь третий

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов - версия Transfermarkt
Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков удерживает звание самого дорогого украинского футболиста.

Его услуги выросли на 5 млн евро по версии Transfermarkt. Теперь стоимость хавбека 24 млн евро.

На втором месте полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн евро), третий - игрок Манчестер Сити Александр Зинченко (20 млн евро).

Топ-10 украинских футболистов:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 24 млн евро

2. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия) - 21

3. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) - 20

4. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 15

5-6. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 11

5-6. Роман Яремчук ( «Гент», Бельгия) - 11

7. Тарас Степаненко ( "Шахтер") - 8

8-9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) - 7,5

8-9. Владислав Супряга ( "Динамо") - 7,5

10. Анатолий Трубин, Марлос ( "Шахтер") - 7

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В статье: Виктор Цыганков transfermarkt
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Источник:
Трансфермаркт

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
14.01.2021 в 15:59
Чего же Суркис не продал Супрягу за 10-13 млн. в Болонию когда те предлагали такую выгодную для Всех сделку..?
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