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Топ-10 самых дорогих украинских футболистов - версия Transfermarkt
Зинченко лишь третий
Вингер "Динамо" Виктор Цыганков удерживает звание самого дорогого украинского футболиста.
Его услуги выросли на 5 млн евро по версии Transfermarkt. Теперь стоимость хавбека 24 млн евро.
На втором месте полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн евро), третий - игрок Манчестер Сити Александр Зинченко (20 млн евро).
Топ-10 украинских футболистов:
1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 24 млн евро
2. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия) - 21
3. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) - 20
4. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 15
5-6. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 11
5-6. Роман Яремчук ( «Гент», Бельгия) - 11
7. Тарас Степаненко ( "Шахтер") - 8
8-9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) - 7,5
8-9. Владислав Супряга ( "Динамо") - 7,5
10. Анатолий Трубин, Марлос ( "Шахтер") - 7
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