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Коллектив Днепра-1 выбрал нового капитана команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Дальше днепряне идут без Сергея Кравченко

Коллектив Днепра-1 выбрал нового капитана команды
Новина українською

Утром в пятницу 15 января "Днепр-1" начал тренировочную программу на сборе в Турции.

Занятию предшествовала мотивационная речь главного тренера Игоря Йовичевича. Он отметил, что настраиваться надо на 16 весенних матчей, намекая на количество игр не только в чемпионате, но и в Кубке Украины.

Также Йовичевич представил новичка - Зауре Махарадзе, который стал футболистом "Днепра-1" накануне.

Также после того, как команду покинул Сергей Кравченко, в "Днепре-1" прошла процедура выбора нового капитана. Новым капитаном был выбран Сергей Логинов. Двумя вице-капитанами стали Игорь Когут и Дуглас.

- Сейчас капитана назначал не тренер, а выбирала команда, - рассказал Логинов. - Я благодарен ребятам, которые положили на меня роль капитана. Это добавляет ответственности, ведь нужно задумываться не только над своей игрой, а и всей команды, над атмосферой.

- Обязанности между вице-капитанами уже распределил?

- Сегодня соберемся и введем систему штрафов. Надо добавить дисциплины в команде, и это будет стимулом. Поэтому, на собрании будем работать и над футбольными качествами, и над другими.

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В статье: Сергей Логинов СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.01.2021 в 23:16
лучше бы пригласили нового тренера а не этого физрука пустышку
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