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Коллектив Днепра-1 выбрал нового капитана команды
Дальше днепряне идут без Сергея Кравченко
Утром в пятницу 15 января "
Занятию предшествовала мотивационная речь главного тренера Игоря Йовичевича. Он отметил, что настраиваться надо на 16 весенних матчей, намекая на количество игр не только в чемпионате, но и в Кубке Украины.
Также Йовичевич представил новичка - Зауре Махарадзе, который стал футболистом "Днепра-1" накануне.
Также после того, как
- Сейчас капитана назначал не тренер, а выбирала команда, - рассказал Логинов. - Я благодарен ребятам, которые положили на меня роль капитана. Это добавляет ответственности, ведь нужно задумываться не только над своей игрой, а и всей команды, над атмосферой.
- Обязанности между вице-капитанами уже распределил?
- Сегодня соберемся и введем систему штрафов. Надо добавить дисциплины в команде, и это будет стимулом. Поэтому, на собрании будем работать и над футбольными качествами, и над другими.
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