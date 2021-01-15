Коллектив Днепра-1 выбрал нового капитана команды

Утром в пятницу 15 января " Днепр-1 " начал тренировочную программу на сборе в Турции.

Занятию предшествовала мотивационная речь главного тренера Игоря Йовичевича. Он отметил, что настраиваться надо на 16 весенних матчей, намекая на количество игр не только в чемпионате, но и в Кубке Украины.

Также Йовичевич представил новичка - Зауре Махарадзе, который стал футболистом "Днепра-1" накануне.

Также после того, как команду покинул Сергей Кравченко , в "Днепре-1" прошла процедура выбора нового капитана. Новым капитаном был выбран Сергей Логинов. Двумя вице-капитанами стали Игорь Когут и Дуглас.

- Сейчас капитана назначал не тренер, а выбирала команда, - рассказал Логинов. - Я благодарен ребятам, которые положили на меня роль капитана. Это добавляет ответственности, ведь нужно задумываться не только над своей игрой, а и всей команды, над атмосферой.

- Обязанности между вице-капитанами уже распределил?

- Сегодня соберемся и введем систему штрафов. Надо добавить дисциплины в команде, и это будет стимулом. Поэтому, на собрании будем работать и над футбольными качествами, и над другими.