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Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае

Премьер-лига
(1 голосов)

Даниил Карась вскоре может обзавестись новым клубом

Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае
Новина українською

Бывший оборонец "Горняк-Спорта" Даниил Карась вскоре может стать игроком "Миная".

По информации Footboom, Карась сейчас находится на просмотре в закарпатском клубе. Даниил вышел в стартовом составе команды на спарринг с венгерской "Кишвардой".

Напомним, 24-летний центрбек ранее также выступал за молодежку "Динамо", где пребывал на контракте с 2016-го по 2018-й год. Последний год провёл в "Горняк-Спорте", за который провёл 23 матча в Первой лиге, отметившись двумя забитыми мячами.

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В статье: ФК Минай Даниил Карась
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Комментарии (1)
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wws (Львів)
16.01.2021 в 13:42
хорош карась
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