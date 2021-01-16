Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае

Бывший оборонец "Горняк-Спорта" Даниил Карась вскоре может стать игроком "Миная".

По информации Footboom, Карась сейчас находится на просмотре в закарпатском клубе. Даниил вышел в стартовом составе команды на спарринг с венгерской "Кишвардой".

Напомним, 24-летний центрбек ранее также выступал за молодежку "Динамо", где пребывал на контракте с 2016-го по 2018-й год. Последний год провёл в "Горняк-Спорте", за который провёл 23 матча в Первой лиге, отметившись двумя забитыми мячами.