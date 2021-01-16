Премьер-лига
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Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае
Даниил Карась вскоре может обзавестись новым клубом
Бывший оборонец "Горняк-Спорта" Даниил Карась вскоре может стать игроком "Миная".
По информации Footboom, Карась сейчас находится на просмотре в закарпатском клубе. Даниил вышел в стартовом составе команды на спарринг с венгерской "Кишвардой".
Напомним, 24-летний центрбек ранее также выступал за молодежку "Динамо", где пребывал на контракте с 2016-го по 2018-й год. Последний год провёл в "Горняк-Спорте", за который провёл 23 матча в Первой лиге, отметившись двумя забитыми мячами.
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wws (Львів)
16.01.2021 в 13:42
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