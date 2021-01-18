Евгений Левченко возмутился из-за того, как СК Днепр-1 поступил с капитаном

Телеэксперт, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на то, что опорный полузащитник и капитан Сергей Кравченко больше не будет играть за " Днепр-1 ".

Вполне уверен, что Сергей Кравченко в свои 37 лет еще многим командам может помочь. Жаль, что "Днепр-1" с ним так поступил. Я посмотрел его статистику, не одну игру. По всем показателям он совершенно не уступает молодым игрокам. А статистика - очень важное дело.

Напомним, что Кравченко, как и Левченко - уроженец Донецкой области, выступал в "Днепре" в 2010-2017 годах, а с 2017-го - в СК "Днепр-1".