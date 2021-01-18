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Евгений Левченко возмутился из-за того, как СК Днепр-1 поступил с капитаном
Хотя ...а как могло быть иначе?
Телеэксперт, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на то, что опорный полузащитник и капитан Сергей Кравченко больше не будет играть за "
Вполне уверен, что Сергей Кравченко в свои 37 лет еще многим командам может помочь. Жаль, что "Днепр-1" с ним так поступил.
Я посмотрел его статистику, не одну игру. По всем показателям он совершенно не уступает молодым игрокам. А статистика - очень важное дело.
Напомним, что Кравченко, как и Левченко - уроженец Донецкой области, выступал в "Днепре" в 2010-2017 годах, а с 2017-го - в СК "Днепр-1".
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