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Евгений Левченко возмутился из-за того, как СК Днепр-1 поступил с капитаном

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя ...а как могло быть иначе?

Евгений Левченко возмутился из-за того, как СК Днепр-1 поступил с капитаном
Новина українською

Телеэксперт, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на то, что опорный полузащитник и капитан Сергей Кравченко больше не будет играть за "Днепр-1".

Вполне уверен, что Сергей Кравченко в свои 37 лет еще многим командам может помочь. Жаль, что "Днепр-1" с ним так поступил.

Я посмотрел его статистику, не одну игру. По всем показателям он совершенно не уступает молодым игрокам. А статистика - очень важное дело.

Напомним, что Кравченко, как и Левченко - уроженец Донецкой области, выступал в "Днепре" в 2010-2017 годах, а с 2017-го - в СК "Днепр-1".

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В статье: Сергей Кравченко Евгений Левченко СК Днепр-1 Днепр Днепр-1
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