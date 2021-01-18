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Максим Лунёв приступил к тренировочному процессу в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок сдал негативный тест на коронавирус

Максим Лунёв приступил к тренировочному процессу в Турции
Новина українською

Нападающий "Зари" Максим Лунёв сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировочному процессу в Турции.

В лазарете остался лишь полузащитник Андрейс Цыганикс, который проходит период самоизоляции.

Завершают восстановление после травм полузащитники Агрон Руфати и Ловро Цвек. Их прибытие в тренировочный лагерь луганчан ожидается 24 января.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Лунев
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Источник:
Заря

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