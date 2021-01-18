Максим Лунёв приступил к тренировочному процессу в Турции

Нападающий "Зари" Максим Лунёв сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировочному процессу в Турции.

В лазарете остался лишь полузащитник Андрейс Цыганикс, который проходит период самоизоляции.

Завершают восстановление после травм полузащитники Агрон Руфати и Ловро Цвек. Их прибытие в тренировочный лагерь луганчан ожидается 24 января.