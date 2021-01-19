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Рух разорвал соглашение с центральным защитником
Поиграл за "желто-черных" полгода
Соглашение с центрбэком Вадимом Парамоновым прекращено по обоюдному согласию сторон.
Парамонов присоединился к "
В футболке "желто-черных" защитник провел 9 матчей, в 4 из них львовяне оставили свои ворота на замке.
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Источник:Рух
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