Рух разорвал соглашение с центральным защитником

Соглашение с центрбэком Вадимом Парамоновым прекращено по обоюдному согласию сторон.

Парамонов присоединился к " Руху " на старте этого сезона.

В футболке "желто-черных" защитник провел 9 матчей, в 4 из них львовяне оставили свои ворота на замке.