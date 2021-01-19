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Рух разорвал соглашение с центральным защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Поиграл за "желто-черных" полгода

Рух разорвал соглашение с центральным защитником
Новина українською

Соглашение с центрбэком Вадимом Парамоновым прекращено по обоюдному согласию сторон.

Парамонов присоединился к "Руху" на старте этого сезона.

В футболке "желто-черных" защитник провел 9 матчей, в 4 из них львовяне оставили свои ворота на замке.

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В статье: Рух (Львов) Вадим Парамонов
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Источник:
Рух

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