Герой футбольного дня. Артем Беседин

Удивляетесь технике Жерсона Родригеса в контрольном матче против "Легии"? Можно, но это отдельный эпизод, словно вырванный из контекста целого поединка. Ведь поединок был несуразным. "Динамо" не показало даже доли того, что называют комбинационно-командным футболом. Отмучились – на том и все.

Пожалуй, единственный, кто наслаждался моментом – это Артем Беседин. Нет, он не показал на поле ничего такого, что могло бы выделить его среди серой динамовской массы, но для него сам факт возвращения на поле и участия в полноценном матче – нерядовое событие. Караваев, Забарный, Супряга или любой другой может рассказывать о том, как соскучился по футболу во время новогодне-рождественских каникул, но это будет неискренне. Соскучился по-настоящему Беседин, поэтому вчерашний день будет выделен красным цветом в его календаре.

А дальше можно затягивать старую песню: да он никакой форвард, больше портит, чем создает, обладатель деревянной техники и так далее. Но ведь именно он, а не Супряга или Клейтон, появился в основе в первом после зимней паузы поединке "Динамо". Именно о нем, а не о каких-то эфемерных новичках, говорил Мирча Луческу осенью в ответ на вопрос о том, кто будет конкурировать с Супрягой. Именно о нем тренер "Динамо", уже реанимировавший не одного футболиста после губительных каденций Хацкевича-Михайличенко, говорил как о потенциальном усилении атакующего звена.

Уже достаточно сказано о любимом стиле Луческу: ему нужен форвард, умеющий навязывать борьбу, который в условиях плотной опеки может заработать стандартное положение или выполнить сбрасывание на партнера. Луческу не отказался от того футбола, который производил в "Шахтере": когда центральный нападающий смещался далеко на фланг, оттягивая за собой защитника или защитников, а свободные зоны заполнялись резкими маневрами креативных полузащитников. Такого в первой половине сезона в исполнении "Динамо" мы не видели именно из-за кадрового дефицита.

Поэтому Беседин будет играть. По крайней мере, на первых порах. Можно даже предположить, что больше не увидим от Артема таких промахов, которые заставляют плеваться и сыпать проклятия, как это было после матча с "Лугано" в Киеве. Не потому, что Беседин раскроет в себе талант топ-бомбардира, а потому, что у него на поле будут иные функции.

Луческу хитрый... У него даже Селезнев с Луисом Адриано были топ-форвардами. Беседина тоже пристроит.