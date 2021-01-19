  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна в спарринге обыграла лидера Второй лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна в спарринге обыграла лидера Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцы в Киеве одолели Диназ

Десна в спарринге обыграла лидера Второй лиги
Новина українською

"Десна", которая пока что готовится в Киеве, провела контрольный поединок против лидера одной из групп Второй лиги – вышгородского "Диназа".

Поединок состоялся в Киеве на УТБ "Динамо" и закончился победой черниговской команды со счётом 4:2.

Голы в составе "Десны" забивали - Безбородко, Картушов, Тотовицкий и Будковский.

Десна - Диназ 4:2

Голы Десны: Безбородко, Картушов, Тотовицкий и Будковский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...