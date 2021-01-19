Десна в спарринге обыграла лидера Второй лиги

" Десна ", которая пока что готовится в Киеве, провела контрольный поединок против лидера одной из групп Второй лиги – вышгородского "Диназа".

Поединок состоялся в Киеве на УТБ "Динамо" и закончился победой черниговской команды со счётом 4:2.

Голы в составе "Десны" забивали - Безбородко, Картушов, Тотовицкий и Будковский.

Десна - Диназ 4:2

Голы Десны: Безбородко, Картушов, Тотовицкий и Будковский.