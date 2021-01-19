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Десна в спарринге обыграла лидера Второй лиги
Черниговцы в Киеве одолели Диназ
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Поединок состоялся в Киеве на УТБ "Динамо" и закончился победой черниговской команды со счётом 4:2.
Голы в составе "Десны" забивали - Безбородко, Картушов, Тотовицкий и Будковский.
Десна - Диназ 4:2
Голы Десны: Безбородко, Картушов, Тотовицкий и Будковский.
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