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Максим Чех - о количестве арендованных игроков Шахтера в Мариуполе
Он рассказал о своем отношении к идее ввести в УПЛ лимит на аренды в один клуб
Полузащитник донецкого "Шахтера" Максим Чех, который сейчас выступает в "Мариуполе" на правах аренды, поделился мнением о большом количестве арендованных игроков "дончан" в мариупольском клубе.
-Очень многие придерживаются мнения, что большое количество арендованных игроков "Шахтера" в "Мариуполе" - это перебор и нужно в УПЛ вводить лимит на аренды в один клуб. Какая твоя позиция по этому поводу?
- Честно, я не знаю, правильно ли это или нет. Многое за это слышал, но ничего не могу об этом сказать.
Напомним, что 22-летний футболист перешел на правах аренды в "Мариуполь" летом 2019 года. В текущем сезоне во всех турнирах Чех сыграл в 11-ти матчах.
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