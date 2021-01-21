Максим Чех - о количестве арендованных игроков Шахтера в Мариуполе

Полузащитник донецкого "Шахтера" Максим Чех, который сейчас выступает в "Мариуполе" на правах аренды, поделился мнением о большом количестве арендованных игроков "дончан" в мариупольском клубе.

-Очень многие придерживаются мнения, что большое количество арендованных игроков "Шахтера" в "Мариуполе" - это перебор и нужно в УПЛ вводить лимит на аренды в один клуб. Какая твоя позиция по этому поводу?

- Честно, я не знаю, правильно ли это или нет. Многое за это слышал, но ничего не могу об этом сказать.

Напомним, что 22-летний футболист перешел на правах аренды в "Мариуполь" летом 2019 года. В текущем сезоне во всех турнирах Чех сыграл в 11-ти матчах.