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Днепр-1 в своем первом спарринге разошелся миром со Спартаком

Премьер-лига
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Днепряне открыли игровую программу сборов ничьей с сербской командой

Днепр-1 в своем первом спарринге разошелся миром со Спартаком
Новина українською

"Днепр-1" провел свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В четверг 21 января днепряне сыграли с сербским "Спартаком" из Суботицы.

Первый тайм украинcкая команда провела довольно вяло, и вполне закономерно пропустила на 25-й минуте матча.

После перерыва днепряне взвинтили темп, начали поддавливать, и в итоге в середине второго тайма счет сравняли – Довбик сместившись с позиции правого полусреднего неотвратимо пробил по воротам.

Остаток матча команды провели активно – "Днепр-1" продолжать атаковать, однако в концовке мог и пару раз пропустить после опасных контратак сербов, однако выше всяких похвал сыграл Сарнавский.

В итоге, финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Напомним, что свой следующий спарринг команда Йовичевича проведет в понедельник 25 января против сербского клуба "Чукарички".

"Днепр-1" - "Спартак" (Суботица, Сербия) 1:1

Голы: Довбик (61) - Среткович (25)

"Днепр-1": (1 тайм): 33.Юрчук, 2. Сафронов, 3. Адамюк, 22. Дуглас, 11. Цуриков, 20. Ди Франко, 76. Пихаленок, 51. Заяц, 14 Ярмолюк, 10. Булеца, 9. Хобленко.

"Днепр-1" (2 тайм): 31. Сарнавский, 17. Тейлор, 39.Сваток, 15 Логинов, 24 Дубинчак, 44 Батагов, 97. Игнатенко, 8 Когут 29. Назаренко, 54.Домарацький, 7. Довбик.

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В статье: СК Днепр-1 Спартак (Суботица)
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