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Днепр-1 в своем первом спарринге разошелся миром со Спартаком
Днепряне открыли игровую программу сборов ничьей с сербской командой
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Первый тайм украинcкая команда провела довольно вяло, и вполне закономерно пропустила на 25-й минуте матча.
После перерыва днепряне взвинтили темп, начали поддавливать, и в итоге в середине второго тайма счет сравняли – Довбик сместившись с позиции правого полусреднего неотвратимо пробил по воротам.
Остаток матча команды провели активно – "Днепр-1" продолжать атаковать, однако в концовке мог и пару раз пропустить после опасных контратак сербов, однако выше всяких похвал сыграл Сарнавский.
В итоге, финальный свисток зафиксировал счет 1:1.
Напомним, что свой следующий спарринг команда Йовичевича проведет в понедельник 25 января против сербского клуба "Чукарички".
"Днепр-1" - "Спартак" (Суботица, Сербия) 1:1
Голы: Довбик (61) - Среткович (25)
"Днепр-1": (1 тайм): 33.Юрчук, 2. Сафронов, 3. Адамюк, 22. Дуглас, 11. Цуриков, 20. Ди Франко, 76. Пихаленок, 51. Заяц, 14 Ярмолюк, 10. Булеца, 9. Хобленко.
"Днепр-1" (2 тайм): 31. Сарнавский, 17. Тейлор, 39.Сваток, 15 Логинов, 24 Дубинчак, 44 Батагов, 97. Игнатенко, 8 Когут 29. Назаренко, 54.Домарацький, 7. Довбик.
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